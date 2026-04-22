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「卖惨」人设？︱湖南21岁猪肉佬怨养6弟妹 崩溃求父母「停产」

即时中国
更新时间：16:34 2026-04-22 HKT
发布时间：16:33 2026-04-22 HKT

湖南有青年因父母积极「生产」，高中起便辍学㓥猪养家，6名弟妹中，有1人残废1人患唐氏综合症，最细的弟弟刚满1岁，令青年疲于奔命杀猪直播卖肉，每天累得怀疑人生，要求仍想再生子女的父母「停产」。当地民政人员指「经济条件优于当地普通家庭」，网民质疑是否「卖惨」人设。

一妹肢残一弟唐氏症

综合内媒及抖音，湖南邵阳市21岁的孙攀，是家中老大，父母经营猪肉档。由于父亲相信人多好办事，「孩子多了，将来出人头地的可能性就更大一些」，于是摆档之余，积极「生产」成为多仔公，孙攀也因家中食指浩繁，只好在2023年读完高中便放弃升学，全职帮家里卖猪肉。

孙攀表示，6名弟妹中，最细刚满1岁，出生便确诊唐氏综合症，二妹则在3岁时高处跌下，导致左侧头骨碎裂、右肩致终身残疾，其他4名年幼弟妹全部在学。

为支持生计，除孙父原来的猪肉档外，孙攀和残疾的二妹，另经营一肉档，两档每日售3头猪才能免加撑起一家九口。

孙攀指，他每日凌晨2时起床，「4时回家，7时前就摆档，下午还要直播卖猪肉，基本没有停下来的时候。」

每天累得怀疑人生的孙攀，当知道母亲再怀上七弟时，便即时崩溃，「我本来就不同意再生第7个，知道的时候已经太晚了，真的快气死了。」他坦言羡慕别人读大学，「我也想像同龄人一样去读大学，或者出去打工，为自己拼一个未来，而不是拼命赚钱只为养弟弟妹妹。」

民政局：经济较一般家庭佳

新邵县民政局工作人员22日向点时新闻表示，经核实孙攀家有2、 3间门市房家庭条件还可以，孙攀父亲也明确表示养得起，无需额外救助。

工作人员提到，孙攀的社交帐号已有14万粉丝，有人专门为其打造人设。生意好时，一天能杀3头猪卖，经济条件优于当地普通家庭

对于孙攀的苦况，网民纷表同情，「有些人活的就是很原始」、「摊上这种父母」、「人多是好一些，但请你为你自己选择买单而不是让孩子来承担」、「越穷越差的反倒越生，可能是动物本能占主导」、「一心为家人，难圆自身愿」、「真的承受太多了很心疼」。

 

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