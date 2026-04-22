深圳山姆乌冬面惊现活蛆 老会员炮轰后获赔千元

深圳福田香蜜湖山姆会员店近日再爆食品安全事件。一名十多年老会员廖先生购买的韩式泡菜乌冬面（售价人民币79.9元一箱），其子女食用时竟发现蛆虫，当场呕吐。

客服欲赔400元了事 顾客轰太傲慢

据内媒第一现场，廖先生描述，4月12日他在福田山姆店消费逾1600元（人民币，下同），购买包括该款乌冬面在内的日用品。4月17日（上周五），子女早上想吃面，母亲煮好一碗后，孩子吃第二口即发现蛆虫，「小孩心理素质比较不好，当场就吐了」。廖先生称自己是山姆近20年会员，一直信任其品质。事发后联络门店，客服最初仅提出400元赔偿，令他感到「非常傲慢」，「爱要不要」的态度让他失望。

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事件曝光后，山姆门店态度出现转变。据最新报道，山姆副总理亲自约见廖先生解释，并赔偿1000元现金，外加赠送两箱蓝莓。山姆方面表示「对此事件给会员带来的困扰与不便深表歉意」，已第一时间对全国各门店同款预包装商品进行核查，暂未发现异常，并安排第三方机构对生产厂家进行全链路调查。廖先生接受访问时指副总理态度较好，认为作为大品牌应正视客户期望，做好食品安全把关。

内媒记者联络生产厂家，厂方回应指根据消费者提供的照片，发现虫时面已煮熟，工厂平时有进行虫害消杀，并设有两次高温搅拌杀菌工序，虫子看起来「非常饱满鲜活」，与经高温处理后的状态不符，目前正排查虫源。厂方已对同批次产品核查未发现异常，正联动供应商排查，并有专门团队跟进。

律师马延接受访问时指出，若消费者能证明蛆虫来自该乌冬面，依《食品安全法》，除要求退款外，可主张价款十倍或损失三倍的惩罚性赔偿，不足1000元按1000元保底计算。消费者亦可要求超市赔偿实际损失（如医疗费、交通费），协商不成可向消委会投诉。

山姆近年多次涉食安争议，包括猪肉溯源系统失误及麻薯盒发现活老鼠等事件。网民反应强烈，多指「可怕」及「颠覆对山姆品质的印象」。山姆强调已妥善解决事件，并将加强包装及配送管理。