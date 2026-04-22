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巴塞青训推广网站疑现「青天白日旗」 球会急下架澄清：坚定支持一中原则

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更新时间：11:57 2026-04-22 HKT
发布时间：11:54 2026-04-22 HKT

西班牙甲组足球联赛劲旅巴塞罗那（FC Barcelona）卷入政治风波。昨日（21日）有内地网民发现，一个与巴塞相关的「Barça Academy」网站上，疑似出现了「青天白日满地红旗」，事件迅速在网上发酵，「巴萨」一词更一度登上热搜榜首位。巴塞罗那足球俱乐部当晚紧急在其官方B站（Bilibili）帐号发表声明，强调球会「坚定支持一个中国原则」，并已将不当内容全数下架。

网站非官方营运 已勒令第三方下架

巴塞罗那在声明中首先厘清，涉事的「Barça Academy」（巴萨学院）与球会官方的精英青训体系「La Masia」（拉玛西亚）属于不同体系。后者主要负责职业梯队培养，而前者是面向全球推广足球理念的培训项目。

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球会强调，该网站并非由官方直接营运，而是由获授权的第三方合作伙伴负责维护，日常内容管理及更新均由当地营运方执行。

声明指出，针对网站中曾出现的「不当图片内容」，球会方面已在第一时间完成核查，并通知合作伙伴将其全部下架处理。同时，相关方已启动内部复盘及整改流程，承诺会加强内容审核机制，避免同类情况再次发生。

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重申尊重中国主权 

为平息风波，巴塞罗那在声明中郑重表示：「巴塞罗那足球俱乐部始终坚定支持一个中国原则，尊重中国的主权和领土完整。」

球会续称，一贯重视中国市场的发展与球迷的情感，致力于在互相尊重和理解的基础上，推动足球文化交流。最后，声明亦感谢社会各界的关注与监督。

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