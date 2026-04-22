茶颜悦色深圳双店今开业　上百「黄牛」每杯炒至¥88元

湖南网红茶饮品牌茶颜悦色今日（4月22日）正式在深圳开设两间常态化门店，分别落户深圳湾万象城及深圳万象天地。这标志著该品牌时隔五年后再次重返深圳市场，并计划今年内在深圳开设至少10家门店。

遏止黄牛 每人限购2杯

然而，开业前夕，社交平台已充斥大量「代购」及「跑腿」信息。据知情人士透露，上百名「黄牛」已提前集结深圳。不论饮品品种，一律以每杯88元（不含配送费）（人民币，下同）对外兜售，支持现场自取、同城速递，甚至可寄送至外省。部分黄牛团队更表示已不再招收新成员，显示炒卖规模相当庞大。

茶颜悦色昨日（4月21日）在官方公众号预告开业详情后，迅速注意到相关乱象。品牌公关人员刘女士接受媒体访问时明确表示，将采取多项措施抵制「黄牛」，包括向平台举报招募信息、呼吁消费者勿购买黄牛货品，并在门店现场实施每人限购2杯、张贴提示、安排工作人员巡逻等安排。刘女士强调：「我们希望确保真正想喝茶颜悦色的消费者能够顺利买到饮品。若现场出现紧张或失控情况，我们将会协同警方处理。」

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茶颜悦色2013年创立于长沙，以「中茶西做」的国风茶饮风格闻名，多年来主要深耕湖南及部分中部省份。2021年曾以快闪店形式入驻深圳「超级文和友」，当时引发排队热潮，线上排号一度超过6万，黄牛代购费更炒高至200至500元一杯，成为现象级话题。时隔五年，今次以常态直营店形式进驻深圳核心商圈，被视为品牌加速全国布局的重要一步。据了解，除今日开幕的两店外，第三家门店已选址福田星河COCO Park，预计5月底前开业，后续还将陆续进驻其他区。

开业首周（4月22日至28日），门店将推出深圳限定礼盒、特别饮品及集章游戏等活动，吸引年轻消费者。不过，品牌明显已汲取以往经验，提前部署防黄牛机制。有深圳市民表示：「终于不用专程去长沙或拜托朋友代购了，但希望黄牛不要再搞乱价钱，让大家公平排队。」

茶颜悦色深圳门店地址：

深圳湾万象城店：南山区科苑南路2888号B区B1层粉红大街B1-50（近后海站）

深圳万象天地店：南山区深南大道9668号FoodLab NLG06（近高新园站）