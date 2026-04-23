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上海地铁｜穿汉服搭车被拒 女子吐槽：「我们是中国人又不是日本人」引热议｜有片

即时中国
更新时间：07:00 2026-04-23 HKT
发布时间：07:00 2026-04-23 HKT

内地近年掀起「汉服热」，将传统服饰融入日常生活成为潮流，惟有时却会引发争议。近日，一段女子穿汉服在上海地铁安检口被拒的影片在网上广传，引起网民热烈讨论。影片中，女子身穿红色唐制汉服，配戴传统头饰，疑似刚参加完嘉定地区的汉服活动返回，却在安检处遭工作人员阻挡，未能即时乘车。其同伴在旁录影并不满表示：「这是传统服饰，我们是中国人又不是日本人，为什么不能乘坐地铁？」

称刚参加完活动 质疑职员矫枉过正

据悉，事件发生在上海地铁某站安检口。女子解释自己刚从活动现场回来，希望工作人员查证，但安检员仍坚持阻挡。双方一度发生争执，工作人员则耐心解释相关规定。但影片未有交代事件最终如何解决。

影片上传后，迅速在社交平台流传，网民意见分歧，有人支持汉服属中华传统文化，批评安检员「没文化」或「误认汉服为和服」；亦有人认为，地铁需维护乘车秩序，非日常服饰容易引起围观，影响其他乘客。

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汉服近年在内地掀起复兴热潮，不少年轻人视之为弘扬中华文化的途径。许多城市更举办汉服活动，吸引民众参与。但在公共交通场合，华丽或复古服饰偶尔会与安检规定产生冲突。

事实上，上海地铁过去曾发生多宗类似事件。例如2024年，一名cosplay《原神》角色的女子（身上搭配汉服元素）在进站时被安检员拦下，需民警到场核对身份后才获放行。当时上海地铁回应称，《上海市轨道交通乘客守则》并无明文禁止「奇装异服」或cosplay服饰，乘客可乘坐地铁；但若服饰属「非日常服饰」，安检人员会阻挡并呼叫民警核查，以确保不会引起围观、恐慌或影响运营安全。若出现异常行为，乘客可能需承担相关责任。上海地铁强调，安检目的是保障乘客安全与秩序，会尽量人性化处理。

目前尚未有上海地铁官方就今次事件作出最新回应。

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事件曝光后，不少网民呼吁加强安检员文化培训，避免将汉服误认为其他奇异服饰；亦有声音建议穿著特殊服饰的乘客或可选择其他交通方式，以减少争执。汉服爱好者则表示，希望公共空间能更包容传统文化元素。

网民留言：

火星网友：「城市包容度和工作人员的常识与素养需要提高，你可能来自不同地区，但对于历史和文化要有基本了解，不能样样事情都出手干预，阻碍城市生活的发展。」

闻香醉hdek：「如果对汉服这么严苛，文化可能无法传承。」

莫奈滴日出印象：「地铁属人员密集的公共空间，作为管理者，为确保公共出行顺畅，采取措施减少不必要的摩擦和纠纷是有道理的。」

用户7789110340：「穿成这样就不怕人挤人把你扳倒？」

 

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