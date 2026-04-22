河北14岁女KTV酒后遭性侵 服务员拖入酒店施暴

河北邯郸市曲周县爆出骇人风化案。内媒《澎湃新闻》报道，一名14岁初三女生早前在KTV与友人聚会，期间疑因不胜酒力醉倒，竟遭一名男服务员拖至附近酒店强奸。事后少女出现自残行为，被医院诊断出「焦虑抑郁状态」。目前，涉案男子已被移交检方审查逮捕，而涉事KTV及酒店亦被指存在严重违规。

从车上强拖至酒店房

受害女生晴晴（化名）的母亲曹晓丽向《澎湃新闻》透露，事发于今年1月16日晚，其女儿与朋友在当地一间名为「星悦童话」的KTV聚会。岂料女儿次日下午才返家，经追问下才哭诉，称自己当晚喝醉后，醒来时发现自己裸身躺在一间酒店房间内，惊觉已被人性侵。

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曹女士表示，带走女儿的正是该KTV的服务员，她随即带同女儿报警。警方其后带晴晴到事发的「云熙酒店」指认现场。曹女士引述警方调取的监控影片指，片中清楚显示一名男子在前台登记后，将已陷昏迷的女儿从车上「拖拽」至酒店房间，手法粗暴。

河北14岁女KTV饮醉，遭服务员拖入酒店性侵。 iStock

DNA鉴定吻合 案件移交检方

曲周县公安局于1月18日正式立案调查。据悉，受害的晴晴出生于2011年12月，为一名初中三年级学生，她与涉案的黄姓男服务员本不相识。

事发三个月后，警方于4月16日出具的《鉴定意见书》显示，在晴晴的内裤上检验出的人类精斑，其DNA与疑犯黄某轩的血样基因型完全吻合。

报道指，至4月21日，公安机关于3月9日已将黄某轩以涉嫌强奸罪移送，案件目前正处于审查逮捕阶段。

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河北14岁女KTV醉后遭性侵，服务员拖入酒店施暴，证实患焦虑抑郁。 iStock

受害少女自残 证实患焦虑抑郁

曹女士痛心地表示，女儿事后精神大受打击，情绪极不稳定，更曾出现自残行为。经河北省一所三甲医院诊断，证实为「焦虑抑郁状态」。为接受更妥善治疗，女儿已于4月13日起再度入院。

家属怒控KTV酒店违规

除了追究疑犯刑责，曹女士亦坚持举报涉事的「星悦童话KTV」及「云熙酒店」存在违法违规经营。她怒指KTV违规接纳未成年人，更向其销售酒水；酒店则未按规定对入住人员进行实名核验，罔顾安全防范义务。

涉事的云熙酒店已停业。 网图

据报，当地政府已于1月20日对「云熙酒店」下达停业整顿通知书。然而，对于「星悦童话KTV」的处理，当局至今未有定论，仅称仍在调查中。曹女士要求有关部门必须「顶格处罚」，吊销两家商户的营业执照。《澎湃新闻》记者发现，该KTV目前已暂停营业。

根据内地新修订的《未成年人保护法》，严禁KTV等娱乐场所允许未成年人进入，违者最高可被处以吊销营业执照及50万元人民币罚款。