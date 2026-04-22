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世界人形机械人运动会 新增拔河赛项

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更新时间：08:40 2026-04-22 HKT
发布时间：08:38 2026-04-22 HKT

第二届世界人形机械人运动会将于8月在北京举办，包括竞技赛、场景赛2大类共32个赛项。竞技赛除百米田径、足球、武术之外，还新增拔河、举重、太极拳等项目。北京市经济和信息化局局长姜广智介绍，今年的足球机械人能「飞身扑救」，竞技水平从「学前儿童」提升至「少年」水平。

投壶显示中华传统特色

第二届世界人形机械人运动会将于8月22日至26日在国家速滑馆举办。北京市体育局局长于庆丰昨日在记者会上介绍，竞技赛包括田径、足球、体操、举重、武术、街舞、体育舞蹈、拔河、投壶等9大项、共26个赛项。其中，新增的举重、投壶、拔河等比赛比并机械人手部的灵巧程度和力量，是未来人形机械人商业化的关键。竞技赛亦新增太极拳、投壶项目，突出中华传统体育元素。

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场景赛方面，包括家庭场景「家政服务岗」、酒店场景「迎宾服务岗」、应急场景「消防救援岗」、医院场景「药剂师」等6个赛项，检验机械人的实用技能。

内地重视机械人产业发展，在周日举行的北京亦庄机械人半马赛上，赛事前三甲全数由荣耀自主导航机械人「闪电」包揽，均打破人类男子半马世界纪录。

相较于去年首届比赛事故频发，今年参赛机械人整体表现显著提升。

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