全国首宗性侵工伤案明开庭 崔丽丽申请250万元赔偿

全国首宗职场性侵获工伤认定案明日于天津开庭审理，当事人崔丽丽主张各项权益共计250余万元（人民币，下同）。她2023年跟随老板出差时遭遇性侵，因患创伤后应激障碍无法上班，获天津市劳动能力鉴定委员会评定为「伤残十级」。

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《潇湘晨报》报道，崔丽丽昨日表示，此次起诉主张各项权益共计250余万元，当中包括24个月停工留薪期工资155万，以及加班费、未休年假工资、一次性伤残补助金等。案发前，她的年薪为120多万元，其中包括固定工资60万元、销售提成60余万元。

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2023年，作为公司销售总监的崔丽丽受公司指派赴杭州出差，期间参加商务宴请后醉酒，遭到公司实控人王豪性侵。2024年，王豪因犯强奸罪被判囚4年，赔偿崔丽丽3000元。崔丽丽之后患严重创伤后应激障碍，无法正常上班，公司却以「旷工」「严重违反公司制度」为由解雇，此后双方展开漫长的诉讼拉锯。