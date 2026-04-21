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著名侨领「和平将军」张治中之女张素久去世 享年91岁

即时中国
更新时间：20:15 2026-04-21 HKT
发布时间：20:15 2026-04-21 HKT

 

著名爱国将领张治中将军女儿、著名侨领张素久，于当地时间4月20日在美国南加州逝世，享年91岁。张素久一生致力于中美文化交流，曾推动北京奥运花车及上海世博花车，亮相加州帕萨迪纳玫瑰花车大游行，积极促进华侨社区发展。去年9月3日，张素久曾受邀参加纪念中国人民抗日战争胜利80周年大会。

张素久是「和平将军」张治中将军的小女儿，她1935年出生于南京，1952年考入清华大学，毕业后被分配到天津大学工作。45岁时，张素久赴美留学并留美工作。

1992年，张素久在美国安琪科技发展中心出任总裁，开始组织证券、房地产、金融等行业的短期赴美交流培训，投身中美民间交往活动。2007年，张素久被选为美国南加州华人社团联合会主席。

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