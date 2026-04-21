减油价︱内地周三开始 入50升92汽油将悭¥22
更新时间：15:50 2026-04-21 HKT
发布时间：15:50 2026-04-21 HKT
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自美国与以色列向伊朗发动联合事行动后，全球石油价格狂飙，令各行各业大受影响。央视新闻报道，据国家发展改革委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（4月7日24时至4月21日24时），国际油价下降。
故4月21日24时起（22日开始），国内汽、柴油零售价格每吨分别下调555元（人民币‧下同）、530元，全国平均来看：折合升价92号汽油、95号汽油、0号柴油分别下调0.44元、0.46元、0.45元。
报道指，本轮调价为年内第八次调价窗口，也是今年以来的首次下调。用92号汽油加满50升油箱将少22元。
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