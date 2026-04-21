珍惜生命｜山西31岁女子商场4楼堕亡 警方排除刑事案件

山西省长治市一个商场日前发生堕楼事件，一名女子倒卧一楼地面，当场证实不治。当地警方今日（21日）发布警情通报，指经调查后已排除案件涉及刑事成份。

闭路电视证自行攀越四楼围栏

事发于上周六（18日）傍晚6时42分，长治市公安局潞州分局接获市民报案，指潞州区万达广场内，怀疑有人从高处堕下。警方接报后立即派员赶赴现场处置。

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医护人员到达现场时，该名堕楼女子已无生命迹象。

警方通报。

据警方通报，救援人员到场后，经现场医护人员确认，该名堕楼女子已无生命迹象。网上流传的现场影片及相片显示，一名女子倒卧在商场一楼地面，头部周围有大片血迹，场面骇人。

警方经现场勘查、翻查闭路电视片段及走访调查后，查明死者为31岁张姓女子，是长治市上党区人。调查显示，张女于事发当日下午5时45分左右独自一人进入该商场，至傍晚约6时40分，她登至商场4楼，其后自行翻越围栏堕下。

综合调查结果，警方初步排除案件涉及他杀可能，目前正循自杀方向跟进。

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