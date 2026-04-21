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苏女大生自作多情四出表白 医生：春季特别易「发花癫」

即时中国
更新时间：13:50 2026-04-21 HKT
发布时间：13:50 2026-04-21 HKT

江苏省一名二十余岁女大学生，近日突然认为多名男同学对自己倾心，并主动向多人表白，惟接连遭拒后情绪行为依然异常。经家人陪同求医后，被诊断患上俗称「桃花癫」的精神疾病。医生提醒，此症实为双相情感障碍（Bipolar Disorder），属需要医学干预的病症，春季尤为高发。

妄想多人爱慕行为失控

据悉，该名女大学生近期突然自信心大增，坚信有多位男同学对自己产生好感，继而向多人展开追求及表白。尽管悉数被拒，其情绪依旧亢奋，行为失控，对同学造成困扰。家人察觉其情况有异，遂带其就医。

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女大生四处告白竟是病，医示警春季好发「桃花癫」。 unsplash/示意图
女大生四处告白竟是病，医示警春季好发「桃花癫」。 unsplash/示意图

医学解释：躁狂发作非「恋爱脑」

接诊医生介绍，「桃花癫」在医学上多被诊断为双相情感障碍（又称躁郁症）的躁狂发作，部分个案亦可能伴随精神分裂症的「钟情妄想」症状，并非单纯的情感波动或「恋爱脑」。

医生指出，患者在发病期间，常会自我感觉极度良好，情绪高涨但大起大落，时而欢愉，时而激动易怒。思维方面，患者会自觉头脑特别灵活，说话滔滔不绝，甚至出现语速追不上思绪的情况。与此同时，患者精力会异常旺盛，睡眠需求显著减少，惟做事往往有始无终，且自控能力下降，可能出现挥霍金钱、作出不负责任决定等鲁莽行为。

专家提醒，春季气候变化较大，容易影响人体神经递质的调节，是各类精神及情绪病的高发季节。市民若发现自己或身边亲友出现持续的情绪异常、过度自信或社交行为突变等情况，应提高警觉，及时寻求精神科医生等专业协助，以免因行为失控造成不良后果。
 

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