华为首发AI眼镜第一视角拍摄成卖点 最平¥2499元起

目前，全球科技巨头均在积极布局AI眼镜赛道。华为昨日（20日）发布旗下首款搭载鸿蒙（HarmonyOS）的人工智能（AI）眼镜，主打第一视角拍摄及AI实时交互功能，被视为其抢占继手机之后下一代人机交互核心入口、并深化其全场景智慧生态的关键一步。

业界最轻

该款AI眼镜配备1200万像素超感光镜头，支援高清摄录，并首次集成AI智能体「小艺」，可实现视觉问答、实时翻译等多种智慧功能，将眼镜从单纯的音频设备升级为具备「视听能力」的AI入口。

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设计方面，该眼镜机身重量仅35.5克，为目前业界最轻。作为华为鸿蒙生态的延伸，它可以无缝连接手机、汽车等多种设备，实现资讯流转及语音控制。

业内分析指，在全球科技巨头纷纷布局AI眼镜的背景下，华为此举旨在凭借其生态壁垒及技术优势，在未来的市场竞争中占据有利位置。该产品将于4月25日正式发售，售价由2,499元人民币起。

据市场研究机构IDC预测，全球智能眼镜市场正进入高速增长期，预计2026年全球出货量将突破2,300万副。华为此时全力入局，旨在抓住这一战略机遇。

