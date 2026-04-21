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爱奇艺CEO预言真人影片将成「非遗」 称获百名艺人AI艺人授权掀风波

即时中国
更新时间：11:01 2026-04-21 HKT
发布时间：11:01 2026-04-21 HKT

内地影音平台爱奇艺（iQIYI）行政总裁龚宇昨日一番关于人工智能（AI）将颠覆影视行业的言论，引发巨大争议。他预言，随着AI技术全面渗透，未来由真人实拍的作品恐将成为少数，甚至可能变成「非物质文化遗产」。与此同时，该公司宣布已获上百位艺人AI授权，惟多名被传在列的演员随即发声否认。

龚宇：传统影视制作模式将根本改变

综合内媒报道，在昨日（20日）举行的爱奇艺世界大会上，行政总裁龚宇指出，AI对影视行业的冲击已不可逆转，传统制作模式正面临根本性改变。他抛出震撼言论：「AI在影视行业势不可挡，真人实拍在未来可能会变成少数。百分之百真实的、物理的作品形态，在多年后可能会变成非物质文化遗产。」

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龚宇续指，演员的未来工作模式将迎来巨变，可从高强度的体力劳动拍摄，转向「授权AI形象」以获取利润。他认为，在AI驱动的新生态中，分帐模式将成为主流，创作者将拥有知识产权（IP）所有权。

多位艺人急澄清否认

会上，爱奇艺宣布已推出「纳逗Pro艺人库」计划，并声称已获得上百位艺人的AI授权。其后，网上流传一份名单，点名包括于和伟、张若昀、王楚然、陈哲远等多位知名演员。

然而，消息一出，演员张若昀、李一桐、王楚然及于和伟等人先后透过工作室或社交媒体发文辟谣，明确否认已签署任何AI相关授权，令该计划的透明度与真实性备受质疑。

爱奇艺凌晨再发声明降温

在引发广泛争议后，爱奇艺于今日（21日）凌晨再度发表声明，尝试为事件降温。声明重申，设立「纳逗Pro艺人库」旨在为AIGC（AI生成内容）创作者与艺人方提供一个规范化的合作接洽平台。

声明强调，艺人入驻仅代表其有合作意向，任何具体项目均需另行单独洽谈，流程与传统影视项目一致，绝不存在未经艺人同意便将其纳入库中的情况。爱奇艺表示，推动AIGC的核心价值在于降低创作门槛，并重申尊重所有创作者，将坚持以技术服务创意，持续打造优质内容。

近年AI技术冲击内地演艺圈已成热话，此前亦有传媒公司宣布签约「AI艺人」并推出相关剧集，此次风波料将引发业界对AI应用伦理及艺人权益保障等问题。
 

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