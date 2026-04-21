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东莞男狂挤8年「暗疮」 肿物变巨瘤医生切1/3下唇

即时中国
更新时间：12:15 2026-04-21 HKT
发布时间：12:15 2026-04-21 HKT

在广东东莞，一名男子将嘴唇上的肿物误当暗疮，持续抠挤长达8年，最终致其演变成大肿瘤，需接受手术切除近三分之一的下唇组织。医生提醒市民，若身体出现长期不退的肿块或反复溃烂的伤口，切勿掉以轻心，应及早求医。

不痛不痒未予理会

据《东莞日报》，事主为一名57岁姓刘男子。据悉，大约8年前，其右下唇长出一颗柔软的小肉粒，由于不痛不痒，他并未在意，更养成用手抠挤的习惯。惟经年累月，该肉粒非但未有消退，反而不断增大，近期更出现溃烂、渗液及发出异味等情况。

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东莞一男子唇部长痘，8年拖成大肿瘤。
东莞一男子唇部长痘，8年拖成大肿瘤。

尽管症状恶化，刘先生仍一直哑忍，未有求医。直至日前在亲戚的强烈劝说下，他才前往广东省第二人民医院东莞医院（东莞市寮步医院）的整形美容科求助。

幸化验为良性

经医生初步检查，当场判断该肿物极有可能是肿瘤，甚至不排除是恶性。为彻底清除病灶，院方为刘先生安排了手术，扩大切除范围，最终切掉其近三分之一的下唇组织，并以皮瓣进行精细修复。

手术后，切除的组织经病理化验，证实为良性肿瘤，让众人松一口气。主诊医生事后强调，市民若发现身体有长期不消退的肿物，或伤口反复溃烂，绝对不应胡乱当作「小暗疮」处理，及时就医、查明病因才是正确做法。

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