19岁少女攞屋企¥1700万打赏及买卡 称不介意坐监竟要求勿向「朋友」还钱

都市人沉醉网络世界，有人为了购物及打赏网红，过份沉迷者随时倾家荡产。内地传媒报道，一名年仅19岁的少女16个月内，为了成「榜一大姐」（打赏最高人）及网购各样盲盒等，竟花掉父亲辛苦多年打拼得来的1700万多元（人民币，下同）血汗钱。

新浪新闻报道，50岁的朱先生打拼30多年，在农贸市场做生意。自己与妻子早年离婚，女儿小梦跟著他生活。2020年，小梦中专一年级读完之后辍学。朱先生自己读书不多，2021年，就安排当时16岁的小梦管账。

小梦用了家人的1700万多元，向直播间打赏和购买大量卡通卡。

小梦用了家人的1700万多元，向直播间打赏和购买大量卡通卡。

小梦用了家人的1700万多元，向直播间打赏和购买大量卡通卡。

小梦用了家人的1700万多元，向直播间打赏和购买大量卡通卡。

16岁替父亲管账

2024年夏天，朱先生发现账目异常，了解后得知，小梦曾花五、六十万买卡通卡片和盲盒。女儿当日曾称知错和不会再犯。到了2025年11月，朱先生准备用资金入货，小梦却指公司没有钱。



朱先生才发现从2024年7月到2025年11月之间，有1700多万元被支付给某直播平台，女儿更成为几个直播间「榜一大姐」，打赏已花近1100万，另外600多万，是买整盒的卡通卡片。朱先生指，主播在直播间现场拆盒，拆出的高等级、稀缺卡片，可以折现变卖，供玩家收藏」。

朱先生翻查银行流水，2025年3月、4月，女儿多次单日消费超过16万元。今年春节前，家人曾以诈骗案报警，主播初时同意退还部分资金。但他们却认为未必构成诈骗罪，故拒绝退钱。

被没收手机就威胁轻生

朱先生说，小梦至今还是整天抱著手机，当家人企图没收手机，她就以威胁自杀。「她说坐牢也无所谓。但追讨钱款的时候，她有一个关系密切的网友，她在那消费50多万元买卡片，希望我不要找她这位朋友追款。」



朱先生坦言，自己忙著做生意，与女儿沟通较少，前妻也很少管孩子，小梦可能在家庭中有感情缺失。当主播和网民不断追捧她，或让女儿在直播找到满足。

朱先生称，小梦在一个叫「SK之江路107」团播直播间打赏金额最多，特别是给两名成员打赏。



内媒记者曾向涉事平台查询，对方指无法甄别消费者资金来源的性质，如果资金涉及违法行为，会依法配合相关部门的调查处理。

