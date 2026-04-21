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穿PRADA的恶魔2｜亚裔助理角色命名和形象涉辱华 引发网民热议

即时中国
更新时间：10:00 2026-04-21 HKT
发布时间：10:00 2026-04-21 HKT

五一黄金周档期临近，多部中外电影蓄势待发，其中备受瞩目的美国电影《穿PRADA的恶魔2》却因最新发布的片段，陷入种族歧视及刻意丑化亚裔的争议，引发内地网民强烈不满及抵制浪潮。

角色命名谐音歧视性词语

争议源于电影中一位新登场的亚裔角色。该角色为主角安迪（Andy）的新助理，由华裔演员沈雨田饰演，其英文译名为「Qin Zhou」。有网民指出，此读音与有百年历史的种族歧视词语「Ching Chong」极为相似。该词源于19世纪西方社会对华工的言行羞辱，是对东亚裔群体，特别是华人的恶意贬低。片方在众多常见名字中，偏选用此读音相近的生僻名字，其动机备受质疑，被指含有恶意。

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刻板造型及「小丑式」演绎

除了名字引发争议，「Qin Zhou」在片中的形象亦被批评充满刻板印象。在以时尚界为背景的电影中，该角色身穿格纹恤衫配格纹半裙，配戴眼镜，与周围衣著光鲜的角色形成强烈对比，被指刻意塑造成不谙时尚的「书呆子」形象。

此外，片段中该角色一段发言被形容为「低情商」，她不仅当面批评上司的部门不够时尚，其后更沾沾自喜地自我吹嘘，举手投足被认为是欧美社会对亚裔高知识分子「只会读书，不懂人情世故」的刻板印象之再现。网民亦批评，演员在演绎时面部表情过于夸张，眉毛高挑，看似愚笨，在时尚电影中沦为博取笑声的「丑角」。

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内地网民扬言抵制

综合角色极具侮辱性的命名、被丑化的刻板形象，以及「小丑式」的演绎，「Qin Zhou」这一角色甫一曝光，便在内地网络引发轩然大波。大批网民怒斥片方「既想赚取中国市场的票房，又在电影中恶意中伤中国观众」，行为令人难以接受。目前，网上已出现大量呼吁抵制该片上映的声音。

舆论仍在持续发酵，外界普遍认为此次风波将严重影响《穿PRADA的恶魔2》的口碑，其在中国内地的票房前景亦恐不乐观。截至目前，片方尚未对此次争议作出任何公开回应。
 

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