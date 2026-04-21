中国航材前董事长德国机场烂醉影片曝光 致航班延误68分钟遭处分

中央纪委办公厅通报中国航空器材集团有限公司（以下简称中国航材）原董事长、党委书记任宇，原总会计师、党委委员赵保辉等「政绩观扭曲错位、欺瞒组织、侵害群众利益」等问题。

网上流出多段据悉事发当日，赵保辉在机场醉酒至不省人事的影片，见赵保辉原来过关前已烂醉，由他人搀扶，另一段影片见赵坐在机舱出入口，完全无反应，阻塞其他乘客登机。最后一段影片所见，赵保辉被人抬到应属商务客位外的通道，两名人员花上九牛二虎之力，始成功将其抬入坐位。

据通报，2024年3月21日，任宇、赵保辉以及同行人员苏某某、伍某某、焦某、崔某、李某等7人因公在德国法兰克福机场回国转机期间，任宇、赵保辉等6人在航空公务舱休息室聚众饮用休息室提供的酒水，赵保辉严重醉酒，被中国国航服务人员拒绝登机。

赵保辉严重醉酒登机被拒

任宇向机组人员施压，强烈要求全团登机，造成航班延误68分钟，引发旅客投诉。任宇、赵保辉还违规升舱至头等舱。回国后，任宇、赵保辉等团组成员隐瞒事实、未如实报告情况。中国航材纪委书记唐某2024年11月了解到班子成员醉酒情况后不向组织报告。

今年3月，上级组织对此事进行调查，任宇、赵保辉等人向国务院国资委提供虚假情况，唐某对有关情况未作核实。同时，经调查核实，国航运行中心胡某、贾某某、徐某某、肖某等人未坚持原则、违反规定允许醉酒人员登机，顾某工作失察；国航市场营销部高某等人违反规定将中国航材有关人员作为要客并优先予以升舱。

未有报告醉酒情况

中央纪委给予任宇、赵保辉撤销党内职务、政务撤职处分，给予苏某某、伍某某、焦某、崔某党内严重警告、政务记大过处分，给予唐某党内严重警告、政务记大过处分，调离纪检岗位。给予国航相关责任人处理处分：给予胡某、贾某某党内严重警告、政务降级处分；给予徐某某、肖某、高某党内警告、政务记过处分；给予顾某党内警告处分；其他责任人均受到相应处理处分。