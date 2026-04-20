山东250磅男子订婚在即 参加减肥训练营梦中猝死

不少新人会结𦈏前减肥，希望在婚礼上以最佳状态示人。惟内地荔枝新闻报道，4月20日，山东泰安的侯女士表示，哥哥侯4月13日参加一个减肥训练营，四日后（16日）上午被发现在宿舍床上猝死。



侯女士表示，哥哥曾在该机构训练过，觉得效果不错，为准备订婚再次报名。上周三（15日），哥哥与她通话时称身体不舒服，次日被训练营工作人员发现去世。闭路电视显示，他的房门整晚开著，灯也一直亮著。

56日目标减38磅

侯女士认为减肥营存在一定巡查疏忽，因为医生指哥哥被送到医院时，身体已僵硬了。死者今年2月底曾做过痔疮手术，术前检查未提示手术相关指标异常。属地派出所指案件正在侦办中。



据侯女士哥哥与泰山美莱减肥训练营签署的协议显示，体重115公斤（约253磅），封闭式减肥56天，减重目标约为17.5公斤（约38.5磅），费用合计2760元（人民币）。

负责人：按规定首三天没有训练

涉事机构负责人指出，按机构规定，所有学员前三天都不进行训练，侯先生离世时未正式开课训练，4月15日侯先生曾向代课老师反映排便困难，并听从建议计划次日前往医院，当晚11时有学员反映看到侯先生还未入睡。



对于家属提出的巡逻问题，夏女士基于尊重学员隐私，只会不定期进行巡逻，事发前后天气较热，很多学员都开著门睡觉。