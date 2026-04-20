贵州四月飞霜？巨型冰雹疯袭堆积30厘米厚 需出动铲车清「雪」｜有片

贵州多地昨日（19日）遭遇极端强对流天气，其中六盘水市更遭罕见的特大冰雹侵袭。一时间，冰雹如暴雨般倾盆而下，半小时内便在地面堆积起厚达30厘米的「冰层」，街道交通瘫痪，当局需出动铲车连夜清理，场面夸张。

街道变「冰河」

综合内地传媒报道，事发于昨日傍晚约6时，贵州省六盘水市钟山区金盆乡突然天降巨型冰雹。据当地居民形容，冰雹「像暴雨一样」，下得又急又密，不足半个小时，街道、田野已是白茫茫一片，俨如「四月飞霜」。

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网上流传影片显示，街道上堆满了厚厚的冰雹，有车辆的轮胎深陷其中，动弹不得。入夜后，当局需出动大型铲车，在街道上来回清理，将堆积的冰雹如同积雪般铲走，场面令人咋舌。

农作物受重创

有金盆乡居民表示，田间的玉米（粟米）、烤烟等农作物在今次雹灾中损毁严重。他忆述，上一次经历如此严重的冰雹天气，已是上世纪九十年代的事。

金盆乡政府工作人员已证实事件，指事后已即时派出人员及铲车清理路面，以恢复交通。至于农作物的具体受灾情况及经济损失，相关部门仍在统计当中。据悉，六盘水市气象台在事发当日下午，已发出强对流黄色预警，预告将有雷电、冰雹及雷雨强风等恶劣天气。

