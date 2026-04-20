深圳公园湖水惊变天蓝色 缺德大妈「环保行为」引众怒｜有片

深圳一个启用仅两个多月的新公园，竟发生离谱污染事件。一名大妈上周六（18日）被发现在园内湖边清洗油漆桶，导致部分湖水被染成「天蓝色」，事件引发网民声讨，要求严惩。当地街道办事处其后澄清，涉事油漆为环保物料，水质检测显示无毒，但已即时进行清洁，并承诺加强管理。

网民促报警

据《奥一新闻》等内媒报道，事发于深圳市龙岗区的龙湖文体公园。网上流传影片显示，一名妇人蹲在湖边，用湖水冲洗多个蓝色油漆桶。清洗期间，桶内残留的蓝色油漆不断流入湖中，令原本清澈的湖水被染成一片显眼的天蓝色，水面更漂浮著零星的蓝色斑块，与周遭环境形成强烈对比。

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由于该公园今年2月才刚对外开放，主打自然和谐的生态理念，此番景象瞬即引发网民猛烈批评，不少人怒斥行为自私，严重破坏公共环境，并纷纷留言要求「报警抓人」，追究责任。

官方：居民个人行为 水质无碍

事件发酵后，龙岗区宝龙街道办事处迅速作出回应。官方通报称，事件为「居民个人行为引发误解」。经核实，涉事桶体为公园篮球场改造工程使用后弃置的「环保硅PU面漆」空桶。该名居民因希望将水桶循环再用，作日常生活之用，故私自取走并到湖边清洗。

通报指出，事后已即时协调环保、水务等部门到场进行水质快速检测，结果显示各项指标均达标，「未造成有毒有害污染」。尽管如此，为维护公园环境，相关部门已同步展开水体抽排及区域清洁工作，以恢复湖面原貌。

街道办承诺，下一步将加强园区巡逻管控，增设警告标示，并严格规范工地废料管理，从源头杜绝同类事件再次发生。

