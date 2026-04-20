广州麦当劳奇招宣传 推崭新黑凤梨汉堡

广州一间麦当劳分店早前「变身」成充满怀旧粤式风味的「牡丹楼」，引发网络热议，惟其招牌挂上仅半日即被拆除，令网民大感错愕。据内地《潇湘晨报》跟进报道，事件原来是一场精心策划的「快闪」推广活动，旨在为一款名为「黑凤梨」的新款汉堡造势，而「牡丹楼」招牌亦只作一日限定展示。

一日限定「牡丹楼」实为市场推广

报道指，上周六（18日），位于广州越秀区大塘街的麦当劳农讲所星火分店，因其挂上「牡丹楼」的特色招牌而一夜爆红。店舖大玩粤语谐音梗，配上店内原有的红色胶凳、大葵扇等九十年代怀旧布置，令这家美式快餐店瞬间充满「老广」情怀，被网民戏称「原来麦当劳真的是粤菜，这下跟外地朋友彻底解释不清了！」

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然而，当天下午招牌即被拆走，引来网民「半日限定」的调侃。该店店员其后澄清，挂上「牡丹楼」招牌实为一场在4月17日（上周五）举行的「快闪限定活动」，仅此一日，活动结束后招牌便已撤下。

大玩谐音谷「黑凤梨」新品

店员解释，是次推广活动是为了一款即将推出的「黑凤梨汉堡」预热。产品名称「黑凤梨」同样取自粤语谐音「喜欢你」，与「牡丹楼」的创意一脉相承。该款新品将于本周三（22日）正式推出，欢迎顾客届时品尝。

至于店内的红色胶凳、大葵扇等复古元素，店员表示，该分店本身就主打怀旧风格，这些装潢一直是店内的特色，并非为今次活动临时增设。事件由一场网民的玩笑，演变成官方的市场营销，成功制造话题，更激发网民为肯德基、必胜客等其他连锁快餐店起「恒德记」、「毕升阁」等谐音名，掀起网络热潮。