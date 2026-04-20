囚犯头穿洞惨死狱中 官方曾称「正常死亡」 家属苦战九年终翻案

一宗发生在九年前的狱中离奇死亡案，近日终见沉冤得雪的曙光。据内地《新黄河》报道，安徽一名服刑人员谢某中当年被发现在狱中死亡，其子控诉遗体「头顶有洞」，惟官方最初竟将其定性为「正常死亡」。在家属长达九年的锲而不舍申诉下，当局终推翻原判，将案件改列为「非正常死亡」，而一名涉嫌虐待的狱警亦将面临重审，为这宗悬案带来重大突破。

官方结论两度逆转

这宗曲折的案件始于2017年1月，正在安徽阜阳监狱服刑的谢某中突然身亡。其子谢先生忆述，父亲死前一个月身体状况良好，但其遗体却有多处伤痕，头顶更惊现一个洞，令他坚信父亲死于非命。

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然而，这条追凶之路异常崎岖。检察机关最初的调查结论指，谢某中属「正常死亡」。谢先生拒绝接受，踏上了长达九年的漫漫申诉路。直至2023年，案件才出现转机，检方经覆查后确认，一名监区教导员许某华曾对谢某中施以捆绑，并以「虐待被监管人员罪」将其起诉，许某华最终被判囚8个月。

尽管如此，谢某中的根本死因仍未得到修正。谢先生持续追击，终在去年（2025年）11月，成功推动检察院正式推翻原有结论，将案件重新认定为「非正常死亡」。

删除「猝死」鉴定重审案件

随著案件性质的改变，公诉机关上月（2026年3月）正式变更起诉书，关键性地删除了原先「因自身疾病恶化导致猝死」的鉴定内容。

谢先生表示，由于出现新证据及起诉书变更，早前已提出上诉的狱警许某华，其案件已被中级法院发还原审法院重审，预计短期内将再度开庭。他期望今次审讯能彻底查明真相，追究虐待者的全部责任，还亡父一个公道，并矢言会对当初草率的鉴定及办案过程追究到底。