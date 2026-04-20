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情侣争执后堕楼亡 男友拉拽苦撑5分钟不果 被判赔逾¥8万原因是......

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更新时间：11:35 2026-04-20 HKT
发布时间：11:35 2026-04-20 HKT

黑龙江省牡丹江市去年发生一宗情侣争执引发的堕楼悲剧。一对情侣酒后因感情问题激烈争吵，女方情绪激动下攀窗跃下，其男友奋力拉拽近5分钟至力竭，未能阻止惨剧发生。死者家属事后入禀法院索偿，法院最终裁定男方虽已尽力施救，惟因存在疏忽照顾的过错，须就女友之死承担一成责任，赔偿约8万元（人民币，下同）。

酒后口角女友激动跃窗

案情指，该对情侣于去年（2025年）4月6日晚上在酒吧饮酒，至翌日凌晨一同返回男方住所。其间，女方因酒醉呕吐，二人因而发生口角。争执过程中，女方情绪失控，一度拿起白醋瓶企图自残，被男方及时制止。

未料，女方趁男友整理醋瓶之际，突然打开客厅窗户跳下。男方见状大惊，立即冲前死命抓住其手臂，当时女方整个身体已悬空窗外，全无支撑。男方苦苦坚持近5分钟后，终因体力不支而松手，女友随即堕楼身亡。

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官指未尽看顾责任

女方家属悲痛之余，认为男方对事件负有不可推卸的责任，遂向法院提出民事诉讼，索取死亡赔偿金及丧葬费等合共逾40万元。

法院审理后认为，死者作为具有完全民事行为能力的成年人，应对其跳楼的决定负上主要责任。然而，法官同时指出，男方作为共同饮酒者及亲密伴侣，对女方负有特定的注意及关爱义务。在二人独处的私密空间内，面对女友酒后情绪激动，男方理应给予更多安抚与照看，其行为存在「疏于照看」的过错。

不过，考虑到男方在事发危急关头，已拼尽全力施救，并在事后立即报警及致电急救中心，已履行救助义务。综合所有因素，法院最终酌情裁定男方须就女友的死亡承担10%的民事责任，判令其赔偿家属各项损失合共约8.1万元人民币。

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