广西5岁童走失逾40小时 证实溺毙

广西百色市一名5岁男童，自4月17日傍晚走失超过40小时后，搜救人员昨日（19日）上午于村庄附近的右江河寻回，惟已证实遇溺身亡。当地政府对此表示万分心痛，并呼吁社会各界加强对儿童的安全看管，严防悲剧重演。

村庄附近河边寻获衣物

案情指，该名5岁、姓黄的男童，于4月17日傍晚约6时，在百色市田阳区那坡镇濑旺村下村屯最后露面后便告失踪。家属心急如焚，随即发布寻人启事，恳请热心人士提供线索，事件引起网民广泛关注。

走失逾40小时的广西5岁童。

家属发出的寻人启事。

官方通报。

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当局接报后，镇政府、公安及应急管理部门立即联同大批干部群众，展开大规模搜救行动。至昨日上午，有协助搜索的村民在村庄附近的河边，发现了怀疑属于黄童的衣物，令家属忧心忡忡。

经过连日不懈的搜索，搜救队伍终于昨日（19日）上午9时许在右江河下游寻获该名男童，但他已无生命迹象。上午10时许，男童的亲属向传媒证实噩耗，指孩子已溺水身亡，公安等部门已封锁现场进行调查及处理后事。

那坡镇人民政府其后发出情况通报，证实男童已不幸离世，对此意外表示万分心痛，并向家属致以诚挚慰问。通报同时恳请社会各界引以为戒，加强对孩子的安全教育与看管，严禁他们靠近危险水域，共同守护儿童的生命安全。