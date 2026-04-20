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云南泼水节︱前女警自爆执勤遭水枪射私处 还被泼过热水｜有片

即时中国
更新时间：10:00 2026-04-20 HKT
发布时间：10:00 2026-04-20 HKT

云南西双版纳的传统泼水节，本意为祝福，惟近年屡现「不文明泼水」乱象。近日，多宗涉及恶意攻击及危险行为的影片在网上流传，引起极大争议。一名前女警更透露，过去执勤期间曾遭人用高压水枪射向隐私部位，甚至被泼热水，令节日祝福变质。

屡传恶劣事件

近日，网上流传多段影片，显示泼水节期间出现的混乱情况。其中一段影片显示，两名女子骑乘电动车时，在路中心遭大批民众持水枪围攻，寸步难行。另一段更夸张的影片中，有私家车遭人强行拉开车门，多人向车内疯狂泼水，导致车内电子设备疑似短路冒烟。事件引起网民猛烈批评，认为已远超节日欢乐的范畴，构成骚扰乃至危险行为。

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水气球连掟脸眼泪直流

曾在云南任职警员逾十年、现为脱口秀（栋笃笑）演员的「火锅」昨日（19日）在社交媒体忆述，她曾于泼水节穿著制服执勤时，遭遇不文明对待。她表示：「我被几个水气球连续正中面门，剧痛下眼泪直流。」更甚的是，「老有人拿高压水枪射我的胸和屁股，还被泼过热水。」

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「火锅」强调，这些经历发生在她执行公务期间，而非参与节日玩乐。她亦见过无数少女在泼水后「身上都是红一条青一条的，有的衣服都被撕烂了」，情况令人担忧。

「火锅」呼吁公众应文明过节，并分享了泼水节美好的一面。她认为，最幸福的时刻是民众在寨子里一同跳舞，互相轻轻洒水祝福，以及观赏漂亮的花车巡游。她感叹：「节日是可爱的，但人是复杂的，更规范的约束才会有更文明的欢乐。」她希望大众能回归节日传统，传递真诚的祝福，而非借机作出过激行为。

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