薛之谦被爆手机号等私隐 前度李雨桐遭行拘10日成热搜

内地男歌手薛之谦，早前遭网红旧爱李雨桐指控涉嫌「重婚罪」及设局「仙人跳」等，薛之谦的手机、身份证号码等被泄露。李雨桐遭行政拘留10日，消息成为微博热搜。

据「法治进行时」报道，薛之谦所属经纪公司潮石音乐工作人员提到，因在今年3月公诉薛之谦的微博中，刻意泄露薛之谦手机号、身份证等个人资讯，经公安机关调查情况属实，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十六条第一款规定，李雨桐被北京朝阳分局处以行政拘留10日的处罚，拘留日期为2026年4月10日至2026年4月20日。

消息曝光后迅速登上微博热搜。网民纷纷留言指「网络不是法外之地」、「 恨归恨但泄漏资讯这是违法的事」、「什么时候封李雨桐号」、「不仅暴露他人身份证，而且多次诬告艺人」、「男人绝情起来是真狠」、「李雨桐是个小学生」。