中国观察：《逐玉》惹议 何润东翻红狂揽广告

今年内地娱乐圈最魔幻的翻红剧本，非何润东莫属。一场由古偶剧《逐玉》引发的审美批判，让这位50岁演员，凭借14年前《楚汉传奇》里的西楚霸王一角，成为顶流，更在半个月内狂揽至少6个大型广告合作，被笑封为「零成本躺赢翻红第一人」。

这场意外爆红的导火线是《逐玉》的热播。剧中张凌赫饰演的大将军，本该是浴血沙场的硬汉形象，却妆容精致、肤白貌美，被官媒指斥为「粉底液将军」。吐槽声中，网民翻出何润东2012年饰演的项羽片段，一对比，舆论瞬间哗然。

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何润东曾言为演活项羽，他疯狂增肌至95公斤，零下十几度亲身上阵不用替身，把西楚霸王的勇猛与悲壮演绎得淋漓尽致。「何润东项羽才是武将天花板」等话题刷屏社交平台，相关二次创作播放量突破12亿次。

短短一周，沉寂多年的何润东抖音涨粉超百万，总粉丝量从300万飙升至近500万。更惊人的是随之而来的代言邀请。嗅觉敏锐品牌方，迅速抓住这波「霸王流量」，半个月内，何润东接连拿下王者荣耀、支付宝、京东、安慕希等重磅合作。「人在家中坐，财从天上降」，有网民笑称：「何润东代言费应该分一半给张凌赫吧！」

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对于再次爆红，何润东坦言没看过《逐玉》，但强调「历史正剧与古偶无法比较」，此言既维护了后辈，也拒绝了拉踩。更难得的是，面对挤爆的广告邀约，他保持清醒，婉拒多数合作，专注于自己的导演新作，让网友对他多了一份好感。

事实上，《逐玉》和《楚汉传奇》本就份属不同赛道，二者无高低之别。娱乐圈之所以能长久焕发魅力，恰恰在于其兼容并蓄。何润东凭经典角色逆袭，说明好角色永远有人喜爱，演员的实力与敬业，终会被岁月看见。

纪晓华