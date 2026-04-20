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中委会院士10年翻倍至30人 港学者：反映追求新质生产力

即时中国
更新时间：08:33 2026-04-20 HKT
发布时间：08:33 2026-04-20 HKT

香港大学学者近日发表研究文章指出，中共中央委员会中的两院（中国科学院及工程院）院士数量10年间实现翻倍，从2012年十八届的15人增至2022年二十届的30人。发表文章的港大教授李成对《星岛》表示，这标志着中国顶尖科研精英正从政策咨询者，逐渐转为高层决策参与者，也反映出中国对「新质生产力」的追求，有望在技术主导的地缘竞争中，进一步提升国际影响力。

▍记者王争鸣 ▍

香港大学当代中国与世界研究中心学者李成、赵修业在新加坡英文网站「ThinkChina」撰文指出，在过去10年间，中国取得举世瞩目的科技成就，但很少有人注意到的是，「两院院士」群体在中国共产党中央委员会中的持续增长。

占比升至8%达历史新高

中央委员会作为中国核心决策机构，成员约350人，十八届的中央委员会有15名院士，院士占比仅3.5%，其中中央委员3人、候补委员12人；至二十届，院士数量翻了一番达到30人，占比升至8%，包括7名中央委员、23名候补委员，数量达到了历史新高。

顶尖科学家进入决策层并非新事，建国初期「两弹一星」元勋钱学森、朱光亚、邓稼先便曾任中央候补委员或中央委员。复旦大学前校长谢希德也在80、90年代担任中央委员，但仅为个例。

改革开放时期，随着中国的战略重心逐步转向经济发展和科技创新，科技背景在政治精英选拔中的重要性不断提高。中国科学院成立近40年后，院士称号在1993年首次确立，成为中国科研领域的最高荣誉。1994年中国工程院成立，两院每两年授予约200个终身院士称号，截至2025年，中科院、工程院院士分别达908人、1002人。

地缘竞争技术主导

现届中央委员会的30名院士中，中科院20人、工程院10人，涵盖计算机、半导体、AI等领域。其中，计算机领域院士怀进鹏连任两届中央委员，现任教育部部长；半导体专家黄如从北京大学教授、东南大学校长转任国家发改委副主任，目前是中央候补委员。

与其他政治精英一样，院士也不可避免地会卷入政治丑闻或腐败指控。如曾任三届中央候补委员、上海大学校长和天津大学校长的金东寒，今年初被罢免，并从中国工程院除名。

香港大学当代中国与世界研究中心创始主任李成对《星岛》表示，中央委员会中院士人数的增加表明，院士在中央委员会中的作用不仅限于政策咨询，而是更多参与高层决策。第二十届中央委员会中院士群体的专业构成，也反映出中国对「新质生产力」的追求，有望在技术主导的地缘竞争中，进一步提升中国的国际影响力。

 
 

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