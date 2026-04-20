姚志胜：港版五年规划须服务国家切合港情 倡政制局与发改委设机制常态对接

本港今年将首次出台对接国家「十五五」的五年规划，全国政协常委姚志胜接受《星岛》专访指出，港版五年规划应坚持「抓住重点、明确目标、构建愿景、切合港情」四大思路，结合香港市场经济，扎实做好全民公众咨询。他建议在港澳办协调下，建立国家发改委与香港政制及内地事务局的常态化对接指导机制，确保港版规划在服务国家发展大局的同时回应市民关切，走稳走好。



「香港过去一直没有制订五年规划，对接国家规划工作未能有效落实，主要原因在于缺乏规划意识及制订落实规划的机制。」姚志胜表示，去年10月四中全会通过「十五五」建议后，时机已经成熟：习近平主席治港方略全面贯彻，香港由治及兴迈出新步伐，李家超特首也在香港最重要转折时刻出任行政长官，「可以在回归以来最好的安定环境中谋划制订自己的五年规划」。

姚志胜指出，中央对港澳的期望提升为「更好融入和服务国家发展大局」，这是角色定位的战略升级。

姚志胜称，特首李家超上任后亲自挂帅「融入国家发展大局督导组」，从高层次统筹协调，相信香港一定能够做好对接工作。何健勇摄

自国家「十二五」规划起，有关港澳的内容单独成章，明确香港的发展目标以及与内地合作的重点领域。最新「十五五」对港澳的表述由「保持」繁荣稳定改为「促进」，姚志胜认为：「这代表中央对港澳提出更高目标、给予更大支持。」



澳门2016年起就实施五年规划，布局经济多元发展，姚志胜形容「成效显著」。他说，香港起步较晚，原因是过往长期奉行「不干预」政策，加上反中乱港势力干扰，窒碍了规划部署。2022年特首李家超上任后亲自挂帅「融入国家发展大局督导组」，从高层次统筹协调，相信香港一定能够做好对接工作，实现新发展。

「问计于民」编制要回应社会

特区政府预计第四季开展五年规划全民公众咨询，年内公布全文。姚志胜指出，社会咨询其实已经进行，政府各部门正在密锣紧鼓了解各界意见。他认为，制订港版规划应坚持四大思路：一是抓住重点，「要紧扣国家规划港澳专章两大核心：巩固提升『十大中心、两大枢纽、一个生态圈』竞争优势，以粤港澳大湾区建设为主要平台和抓手。」

须发挥「一国两制」优势

二是明确目标，「否则各部门会支离破碎、各自为政。」三是构建愿景，「将规划变成全港市民对建设『美丽繁荣香港』的期盼。」四是切合港情，「不是简单照搬国家做法，要发挥『一国两制』优势，结合香港市场经济实际，强化『超级联系人』『超级增值人』功能。」



上月全国人大通过《国家发展规划法》，强调坚持「顶层设计和问计于民相统一」原则。姚志胜认为顶层设计即政府责任，他建议在港澳办协调下，建立国家发改委与香港政制及内地事务局对接指导沟通机制，设立日常联络渠道，协调组织重要调研与探讨活动；同时，在中央层面建立督导机制，要求行政长官每年述职汇报规划落实情况，并提出指导性要求，确保对接的连续性。

问计于民则是公民参与，姚志胜表示，港澳办夏宝龙主任提到「特区政府和社会各界」共同推动规划编制，说明「中央殷切希望特区政府坚持民本思维」，编制规划要「为了人民」、「依靠人民」，回应社会对住屋、就业、教育、安老的呼声。

北都升至国家战略层面

姚志胜指出，中央对港澳的期望已由「更好融入国家发展大局」提升为「更好融入和服务国家发展大局」，这是角色定位的战略升级。「融入」是基础，「服务」是更高使命，意味着香港要从「受惠者」转变为「贡献者」，在融入中实现自身发展，在服务中体现独特价值。



他强调，香港要做到「融入和服务」，关键在三方面：一是精准对接「十五五」，在金融互联互通、人民币国际化、创科成果转化等领域主动作为；二是发挥国际化优势，当好国家高水平对外开放的「超级增值人」；三是用好金融、法律、航运等高增值专业服务，助力内地企业「走出去」、海外资金「引进来」，把握大宗商品交易生态圈、高增值供应链服务中心等新机遇，以香港所长服务国家所需。

紧扣金融创科两大命脉

姚志胜认为，金融是香港经济命脉，必须巩固国际金融中心地位，服务国家金融强国建设；创科是培育新质生产力的核心，要全力建设国际创新科技中心，助力国家科技自立自强；区域合作则要以大湾区为重中之重，推进规则衔接、机制对接、要素高效流动。



他特别强调，北部都会区已上升至国家战略层面，不再是香港本地区域项目，而是对接「十五五」、深化大湾区合作的核心载体与关键平台。港版五年规划须将北都建设作为重点工程，加快产业布局、基础设施与创科生态建设，打造香港新发展引擎。



《星岛》记者：王争鸣