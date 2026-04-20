Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

姚志胜：港版五年规划须服务国家切合港情 倡政制局与发改委设机制常态对接

即时中国
更新时间：07:00 2026-04-20 HKT
发布时间：07:00 2026-04-20 HKT

本港今年将首次出台对接国家「十五五」的五年规划，全国政协常委姚志胜接受《星岛》专访指出，港版五年规划应坚持「抓住重点、明确目标、构建愿景、切合港情」四大思路，结合香港市场经济，扎实做好全民公众咨询。他建议在港澳办协调下，建立国家发改委与香港政制及内地事务局的常态化对接指导机制，确保港版规划在服务国家发展大局的同时回应市民关切，走稳走好。

「香港过去一直没有制订五年规划，对接国家规划工作未能有效落实，主要原因在于缺乏规划意识及制订落实规划的机制。」姚志胜表示，去年10月四中全会通过「十五五」建议后，时机已经成熟：习近平主席治港方略全面贯彻，香港由治及兴迈出新步伐，李家超特首也在香港最重要转折时刻出任行政长官，「可以在回归以来最好的安定环境中谋划制订自己的五年规划」。

姚志胜指出，中央对港澳的期望提升为「更好融入和服务国家发展大局」，这是角色定位的战略升级。
姚志胜指出，中央对港澳的期望提升为「更好融入和服务国家发展大局」，这是角色定位的战略升级。
姚志胜称，特首李家超上任后亲自挂帅「融入国家发展大局督导组」，从高层次统筹协调，相信香港一定能够做好对接工作。何健勇摄
姚志胜称，特首李家超上任后亲自挂帅「融入国家发展大局督导组」，从高层次统筹协调，相信香港一定能够做好对接工作。何健勇摄

自国家「十二五」规划起，有关港澳的内容单独成章，明确香港的发展目标以及与内地合作的重点领域。最新「十五五」对港澳的表述由「保持」繁荣稳定改为「促进」，姚志胜认为：「这代表中央对港澳提出更高目标、给予更大支持。」

澳门2016年起就实施五年规划，布局经济多元发展，姚志胜形容「成效显著」。他说，香港起步较晚，原因是过往长期奉行「不干预」政策，加上反中乱港势力干扰，窒碍了规划部署。2022年特首李家超上任后亲自挂帅「融入国家发展大局督导组」，从高层次统筹协调，相信香港一定能够做好对接工作，实现新发展。

「问计于民」编制要回应社会

特区政府预计第四季开展五年规划全民公众咨询，年内公布全文。姚志胜指出，社会咨询其实已经进行，政府各部门正在密锣紧鼓了解各界意见。他认为，制订港版规划应坚持四大思路：一是抓住重点，「要紧扣国家规划港澳专章两大核心：巩固提升『十大中心、两大枢纽、一个生态圈』竞争优势，以粤港澳大湾区建设为主要平台和抓手。」
须发挥「一国两制」优势

二是明确目标，「否则各部门会支离破碎、各自为政。」三是构建愿景，「将规划变成全港市民对建设『美丽繁荣香港』的期盼。」四是切合港情，「不是简单照搬国家做法，要发挥『一国两制』优势，结合香港市场经济实际，强化『超级联系人』『超级增值人』功能。」

上月全国人大通过《国家发展规划法》，强调坚持「顶层设计和问计于民相统一」原则。姚志胜认为顶层设计即政府责任，他建议在港澳办协调下，建立国家发改委与香港政制及内地事务局对接指导沟通机制，设立日常联络渠道，协调组织重要调研与探讨活动；同时，在中央层面建立督导机制，要求行政长官每年述职汇报规划落实情况，并提出指导性要求，确保对接的连续性。

问计于民则是公民参与，姚志胜表示，港澳办夏宝龙主任提到「特区政府和社会各界」共同推动规划编制，说明「中央殷切希望特区政府坚持民本思维」，编制规划要「为了人民」、「依靠人民」，回应社会对住屋、就业、教育、安老的呼声。

北都升至国家战略层面

姚志胜指出，中央对港澳的期望已由「更好融入国家发展大局」提升为「更好融入和服务国家发展大局」，这是角色定位的战略升级。「融入」是基础，「服务」是更高使命，意味着香港要从「受惠者」转变为「贡献者」，在融入中实现自身发展，在服务中体现独特价值。

他强调，香港要做到「融入和服务」，关键在三方面：一是精准对接「十五五」，在金融互联互通、人民币国际化、创科成果转化等领域主动作为；二是发挥国际化优势，当好国家高水平对外开放的「超级增值人」；三是用好金融、法律、航运等高增值专业服务，助力内地企业「走出去」、海外资金「引进来」，把握大宗商品交易生态圈、高增值供应链服务中心等新机遇，以香港所长服务国家所需。

紧扣金融创科两大命脉

姚志胜认为，金融是香港经济命脉，必须巩固国际金融中心地位，服务国家金融强国建设；创科是培育新质生产力的核心，要全力建设国际创新科技中心，助力国家科技自立自强；区域合作则要以大湾区为重中之重，推进规则衔接、机制对接、要素高效流动。

他特别强调，北部都会区已上升至国家战略层面，不再是香港本地区域项目，而是对接「十五五」、深化大湾区合作的核心载体与关键平台。港版五年规划须将北都建设作为重点工程，加快产业布局、基础设施与创科生态建设，打造香港新发展引擎。

《星岛》记者：王争鸣

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
金像奖2026完整得奖名单 廖子妤夺最佳女主角 梁家辉五度封影帝 《再见UFO》获最佳电影
金像奖2026完整得奖名单 廖子妤夺最佳女主角 梁家辉五度封影帝 《再见UFO》获最佳电影
影视圈
8小时前
天气︱天文台料明起连落6日雨 低压槽、东北季候风「接力」攻港 周五、六迎降温
社会
17小时前
廖子妤首夺最佳女主角 大马来港逾10年追梦不惜裸露 与男友卢镇业拍住上丨金像奖2026
廖子妤首夺最佳女主角 大马来港逾10年追梦不惜裸露 与男友卢镇业拍住上丨金像奖2026
影视圈
7小时前
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
饮食
21小时前
74岁苗可秀低调返港近况曝光 昔日美貌胜林青霞被封「嘉禾公主」 曾与李小龙传绯闻
74岁苗可秀低调返港近况曝光 昔日美貌胜林青霞被封「嘉禾公主」 曾与李小龙传绯闻
影视圈
22小时前
俞琤慈善骚阵容劲过颁奖礼 陈奕迅杨千嬅软硬天师激罕同台 张学友挨眼瞓压轴登场
俞琤慈善骚阵容劲过颁奖礼 陈奕迅杨千嬅软硬天师激罕同台 张学友挨眼瞓压轴登场
影视圈
17小时前
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
饮食
2026-04-18 17:01 HKT
中环珍姐BaseHall分店结业！大方公开港式腌扒秘方 梳打粉非必须？强调1材料极重要：嫌麻烦就嚟见我哋
中环珍姐BaseHall分店结业！大方公开港式腌扒秘方 梳打粉非必须？强调1材料极重要：嫌麻烦就嚟见我哋
饮食
20小时前
前港姐冠军杨婉仪罕现身容貌令人叹息 游赌城老公再缺席惹揣测 曾抵押一物助夫还债
前港姐冠军杨婉仪罕现身容貌令人叹息 游赌城老公再缺席惹揣测 曾抵押一物助夫还债
影视圈
11小时前
梁家辉凭《捕风追影》第5次夺最佳男主角 走过被封杀低潮 与江嘉年相爱44年丨金像奖2026
梁家辉凭《捕风追影》第5次夺最佳男主角 走过被封杀低潮 与江嘉年相爱44年丨金像奖2026
影视圈
7小时前