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低头族︱25岁女子落楼梯玩手机跌倒 一度瘫痪大小便失禁

即时中国
更新时间：21:34 2026-04-19 HKT
发布时间：21:34 2026-04-19 HKT

沉迷手机而引致的意外屡见不鲜，近日，内地一名年仅25岁的女子，因在下楼梯时专注于玩手机，不慎踩空摔倒，导致腰椎出现爆裂性骨折，一度面临瘫痪的严重风险。这宗意外再次为「低头族」敲响警钟。

内地「红星新闻」报道，「小秋」（化名）的女子在事发时，因低头玩手机而未有留意脚下台阶，结果一脚踩空，重重地摔坐在楼梯上。她忆述当时情况仍心有余悸，指意外发生后随即无法动弹，经送院诊断后，医生告知若不进行手术，将有极高风险造成永久性瘫痪。

小秋事发后腰椎骨骼严重受损。红星新闻
小秋事发后腰椎骨骼严重受损。红星新闻
小秋事发后腰椎骨骼严重受损。红星新闻
小秋事发后腰椎骨骼严重受损。红星新闻

首都医科大学宣武医院骨科主任医师王居勇介绍，这是一宗典型的急诊病例，患者的腰椎骨骼在摔倒的巨大冲击下已被压塌，更危险的是，一块碎裂的骨块向后移位，直接压迫入包裹脊髓神经的神经管内，使其宽度仅余正常的三分之一。王医生指出，伤者当时已出现已经出现肛门括约肌收缩无力、大小便控制不佳的症状，情况十分危急。

为挽救其神经功能，医疗团队决定连夜为小秋进行紧急手术。手术的目标不仅是让患者能重新站立，更关键的是要帮助她逐步恢复对大小便的自主控制能力。
王居勇形容，这场手术的难度极高，堪称「在针尖上雕琢」。幸好经过三个半小时的紧张操作，手术终告顺利完成。

目前，手术虽已顺利结束，但小秋是否会留下终身残疾、能否完全恢复正常生活，仍有待时间去验证。

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