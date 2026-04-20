北京直击︱亦庄机械人半马外国游客夹道打气 宇树「累倒」大热倒灶

「快看，又来一个！机械人跑得也太快了！」昨日赛道沿途两侧围满观众，大批市民携家人前来观赛，过街天桥上同样挤满人群，现场气氛高涨，既为奋力奔跑的人类选手加油助威，也为各式机械人的表现欢呼。每当有机械人途经，都吸引大家兴奋地录影拍照。

搭乘两个小时地铁来观赛的张先生对《星岛》笑称，「机械人奔跑的姿态利落帅气，又猛又萌，这一趟没白来。」另一名来自英国的观众也给出好评：对比去年的赛事视频，感觉今年机械人整体性能明显提升，步伐快速又稳健，「我在弯道守了一小时，途经的机械人无一摔倒。」

这场机械人马拉松，不仅拼速度，还拼造型。一些参赛机械人装扮得趣味十足：有的顶著满头俏皮小辫子，有的身披酷炫斗篷，有的头戴帽子、脚踩运动鞋，还有一台「未成年机械人」手持「奶瓶」、扎著小辫，迈著高频小碎步奋力奔跑，萌翻现场观众。

赛事中也有一些机械人突发故障。身高1米8的热门「跑手」宇树H1机械人在临近终点时突发累倒，失平衡倒地，工作人员随即用担架将其抬离赛道。另一台「天工」机械人同样在摔倒后，被移送检修。

赛道上还不乏「慢行组」机械人，反差感十足，引来观众调侃：「这个好像是老大爷遛弯呢」，「那个怎么跟喝多了似的，晃晃悠悠的」。

值得关注的是，北京交警机械人于本次赛事中首次正式亮相。在赛道起点附近的转弯路段，一台涂装著交警萤光绿式样的机械人，不断用左转手势指挥参赛选手左转，并进行语音提示。

据称，交警机械人已实现交通手势指挥、交通安全宣传、交通出行引导等功能，后续将逐步迭代拓展专业知识问答、交通违法识别、路况设施巡视等应用场景，进一步协助城市交通管理。



《星岛》驻京记者 杨浚源