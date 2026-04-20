北京直击︱亦庄机械人半马「跑手」50分完赛破人类纪录 工程师揭靠散热系统致胜

第二届北京亦庄机械人半程马拉松昨日举行，赛事前三甲全数由荣耀自主导航机械人「闪电」包揽，均打破人类男子半马世界纪录，其中冠军机型以50分26秒成绩完赛夺冠。荣耀工程师表示，良好的散热性能是「闪电」的致胜优势。本届赛事吸引超百支队伍、300多个机械人参赛，同时有1.2万人参与「人机共跑」。《星岛》记者现场直击，21公里赛道沿线观众云集，不少市民感叹，今年参赛机械人奔跑速度与稳定性大幅提升，整体表现「又猛又萌」。

昨早7时30分，人形机械人半马准时鸣枪开跑。宇树科技「H1」、北京人形「天工 Ultra」及本届「黑马」荣耀「闪电」等大热门机型一个个开始「狂奔」。因机械人奔跑速度倍升，去年随行陪跑的工程师，今年均改乘电瓶车护航。

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赛事规模比去年扩容近5倍，吸引过百支队伍参赛，覆盖荣耀、宇树、松延动力等大厂，以及清华、北大等高校、科研院所等，并拓展5个境外队伍。据中青网报道，由香港中文大学和安徽工程大学学生组成的「徽光粤步」队，使用宇树G1机械人参赛。赛事分为「自主导航」与「遥控」两大类别，其中自主导航占40%左右。全程21多公里，结合平地、坡道、狭窄路段等10多种地形。

「闪电」立项到参赛仅用约一年

最终，荣耀多支技术战队包揽赛事三甲。「闪电」机械人身高169厘米。荣耀工程师介绍，「闪电」从立项到参赛，仅用约一年时间，外形设计参考人类专业运动员体态，搭配0.95米「大长腿」。

工程师透露，自研的液冷散热系统是夺冠的关键。液冷管道如毛细血管般布满电机内部带走热量，高功率液泵可实现每分钟超4升换热流量，解决高负荷运动状态下散热难题。同时，机械人采用一体化关节模组，以及高动态运控算法、多传感器融合技术，能快速自适应赛道复杂路况，精准把控重心。

相较去年的「蹒跚学步」，本届赛事的人形机械人迈向「全速奔跑」。去年的冠军机械人完赛耗时2小时40分，超7成机械人因电机过热、电池热失控无法完赛，不少机械人跑著跑著「掉脑袋」，一路跌跌撞撞，近20支队伍仅6台机械人顺利完赛。

距离真实复杂场景仍有差距

而今，参赛机械人故障率显著下降，背后是行业关键技术的集中突破：整机结构持续优化、液冷替代风冷、碳纤维和合金材料的广泛应用；电机、电池、一体化关节等核心零部件性能稳定性升级，以及高密度电池和整机电池管理技术的跃升等。

「这场机械人赛事是一次产业路演。」DCCI互联网研究院院长刘兴亮表示，这场半马标志著2026年将成为人形机械人从科研转向商业的转捩点。亦有评论指出，人形机械人的终极目标是替代人力作业，本次赛事虽展现出亮眼进步，但距离真实复杂场景仍有差距。



《星岛》驻京记者 杨浚源