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五一黄金周│遏制抢票软件 铁路12306拒出票105万张

即时中国
更新时间：17:29 2026-04-19 HKT
发布时间：17:29 2026-04-19 HKT

内地五一黄金周长假将至，为防范「黄牛」利用「抢票软件」抢买火车票，铁路部门今年采取大数据技术，精准识别大量「异常」购票行为，果断作出拒买措施。五一假期车票本月16日开售以来，至4月18日24时的短短3天，铁路12306购票平台已拒绝「抢票软件」出票105.6万张，为旅客营造公平公正的购票环境。

每逢长假期前夕，民众都为「抢」购车票而烦恼，部分热门日子更是一票难求。今年内地五一假期共5天，由5月1日至5月5日。相关的铁路车票4月16日0时开售。

中新网引述中国铁路12306技术中心消息，五一假期火车票开售以来，铁路12306采用大数据分析和风控技术，精准识别频繁大量为非本人购票的铁路12306注册账号，和频繁大量为非本人订单支付的支付账户的异常行为。

平台采用相关技术限制措施，将有异常行为的铁路12306注册账号放入「慢速队列」，对有异常行为的支付账户拒绝出票。这些铁路12306注册账号购票时会显示等待、支付账户支付时会显示购票失败。

4月16日0时至18日24时3天时间内，已累计将564万笔交易放入慢速队列，对70.4万笔交易拒绝出票，共拒绝出票105.6万张票，有力遏制了恶意抢票行为。

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