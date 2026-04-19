山东千呎复式单位拍卖价仅1万元 五房3厅再额外送1000呎

内地房地产因经济放缓而价格大跌，但市场一间建筑面积97.94平方米（约1054平方呎）的单位，拍卖价仅10088元（人民币‧下同）。拍卖消息即时引起关注。



「极目新闻」报道，山东威海近日一套「复式195平米70年大产权」房在京东资产交易平台拍卖，起拍价仅为10088元。4月19日，拍卖公司工作人员表示，单位为住宅房拍卖，非「法拍房」，可随时过户，不动产权证上登记的建筑面积为97.94平方米，其余97平方米 （约1000平方呎）面积为赠送。

单位已有多人出价。京东App

单位开拍价仅1万元人民币。京东App

单位开拍价仅1万元人民币。京东App

报道指，根据拍卖公司资料，单位位于山东威海乳山，描述为「195平方米、精装修、5室3厅、70年大产权」，并注明「步梯房、无供暖无产权纠纷、不存在交付困难等问题」。起拍价10088元，保证金2万元，加价幅度100元或其整倍数。



拍卖公司人员今日（19日）表示，该房屋为正常住宅拍卖，非「法拍房」，产权证面积97.94平方米，可随时过户。「这个房是个上下两层的复式房，上面一层是送的。」对于起拍价为何仅1万元，对方称：「起拍价都是这样」，并坦言若无人竞争或出价不高，买方确实可能以一万多元的价格拍下该房屋。今日下午1时，有单位已出现57次出价，价格升至15688元。