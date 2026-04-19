河南开封武侠主题乐园 树断砸倒多名游客︱有片

18日，河南开封万岁山武侠城景区内一棵树断裂，砸到多名游客。现场视频显示，有至少3人躺倒在地，旁边有断裂的树干、树枝。有目击者称，现场有游客头部受伤。视频中还有人大声询问「有没有学过急救的游客？」



万岁山武侠城今日（19日）通报事件指，事发于当日中午时段，景区突遇大风，中门区域杨树树枝意外断裂，导致三名游客受轻伤。景区已安排专人陪同伤者及家属前往医院救治。目前游客伤情稳定。景区为事件对游客带来的不便与困扰致歉。

万岁山武侠城位于河南省开封市龙亭区东京大道中段，地处开封城西北部，是一个集文化体验、休闲娱乐、实景演艺于一体的沉浸式武侠主题乐园。

内地《潇湘晨报》引述武侠城工作人员表示，目前不清楚具体情况，相关情况景区已有专人在对接，以官方发布的内容为准。从当地救护部门了解到，事件发生后，伤者分别被送往开封市不同医院救治住院。

当地的北郊乡政府工作人员表示，乡政府领导在和景区、相关部门对接，具体结果暂未接到通知。「我们是值班人员，他们处理的结果我们值班室这边没有具体的答复，可能马上会有官方通报。」