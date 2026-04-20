微信钱包︱深圳公司要求应征者余额不得少过¥300 网民寸爆：你肯定有钱出粮？

求职歧视？深圳有公司要求求职者，微信钱包最少有300元人民币，才考虑给予面试。涉事招聘中介指，是「防止没钱员工闹事」。消息引起网民关注，批评公司要求奇葩，涉嫌就业歧视。

网民：我要看老板存款

网络近日广传一张聊天截图，内容：「注：员员工面试的时候，需要检查微信余额，余额没有三百至五百元的，不给面试，因为最近没有钱的员工闹事比较多。」

百姓关注报道，受委托招聘的贵巨人力聚蓝领工作网工作人员回应称，此举是招聘方深圳双翼科技股份有限公司，为防止员工入职不久便离职、索要工资时引发纠纷而设。

天眼查APP显示，深圳市双翼科技成立于2006年，主要业务为通讯电子产品的技术开发与销售。法律诉讼资讯显示，该公司曾因劳动争议、劳动合同纠纷、追索劳动报酬纠纷等被起诉。

河南泽槿律师事务所主任付建认为，微信零钱余额属于个人私隐讯息，用人单位没有合理理由，无权强制查看面试者的微信端储蓄状态，且用人单位以微信余额作为筛选条件之一不符合法律规定。面试者可以向劳动监察部门举报，要求进行整改。

网民纷纷留言，「公司，你不懂，三和大神多过一百元根本不会找工」、「劳动局不去查查这家公司吗？」、「现在真有兜里没300的人吗」、「卡年龄，现在查余额，什么迷之操作」、「我要查老板公司存款，不然能不能发得起我的工资都不知道」、「三五百能在深圳活活一个星期？」、「干活要钱天经地义，怎么就成了闹事呢」。



「三和大神」是指聚集于深圳龙华区景乐新村附近的一群「做一日玩三日」的流浪打工者，在中国网络文化上形成了独特的亚文化。