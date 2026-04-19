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山西捣破涉2.6亿假酒集团 夫妇揾代工沟「剑南春」、「五粮液」

即时中国
更新时间：13:54 2026-04-19 HKT
发布时间：13:54 2026-04-19 HKT

内地假酒问题严重，令消费者随时买到假酒，严重影响市场。国家市场监督管理总局周日（19日）发布通报，一个特大制售商标侵权和伪劣白酒的违法犯罪网络被摧毁。

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据通报，本次行动一举查获山西省吕梁市、太原市一带相关违法产品的生产、藏匿、包装与商标印制和邮寄场所7处，网络直播销售点1处，查获涉嫌侵权假冒白酒近2万箱、假冒包材70余万件、制假设备14部、大型储酒罐41个。截至目前，已查明涉案金额2.6亿元（人民币‧下同），公安机关传唤22人，采取强制措施11人，其中移送审查起诉2人。

内地假酒问题严重，令正厂损失惨重。中新社
内地假酒问题严重，令正厂损失惨重。中新社

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经查，山西文忠电子商务有限公司实际经营者赵某某夫妇，在互联网平台从事酒类销售业务。为获取更高利润，找到山西省吕梁市汾香酿酒有限公司法定代表人裴某，要求其生产侵权假冒剑南春、五粮液等名优白酒，用于网络销售。裴某委托无生产资质的山西省吕梁市武后乡酒业有限公司负责人，以食用酒精、食品添加剂勾调的配制酒冒充白酒。上述白酒标注「剑南春」、「五粮液」、「五粮原液」等商标，供应赵某某夫妇对外销售。

涉案产品除侵犯他人注册商标外，还存在虚标生产日期冒充「老酒」的违法行为。标称生产年份多为1990年至2010年，有的甚至标称20世纪80年代生产，通过直播平台话术包装为存放数十年的「老酒」销售。

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