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北上注意︱五一前后高铁日均加700列夜车 开行前5至7日预售

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更新时间：13:15 2026-04-19 HKT
发布时间：13:15 2026-04-19 HKT

「五一」长假将至，为应付大量民众出游的需求，高铁会在五一前后，日均加开700列夜车，接方向实行梯次售票，在开车前5至7日公开预售。

据央视新闻报道，铁路部门在五一假期首尾出行高峰时段和旅客出行相对集中的方向，于4月29日夜间至5月2日凌晨、5月4日夜间至6日凌晨，在京沪、京广、京哈等高铁干线，安排开行直通夜间高铁，平均每天增开可达700列左右。

增开的直通夜间高铁列车实行按方向梯次售票，一部分列车客票在开车前7天开始售票，其余列车在开车前5天开始售票。提前7至5天开始预售的安排，主要考虑是在确保各方面条件具备的情况下再开始售票，以防过早售票后，出现恶劣天气等非正常情况临时取消列车开行，影响旅客出行。

每趟直通夜间高铁列车的具体起售日期，以12306网站购票页面显示为准，铁路部门提示旅客可提前掌握列车增开资讯，并于开车前7至5天上网购票。

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