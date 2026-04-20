长沙「零食王国」︱大如30个篮球场排队120分钟 开业3日被「挤爆」叫暂停

湖南长沙又有新地标。日前，一间全球面积最大的零食店「零食王国」在长沙开幕，该店面积超过1.2万平方米，约30个篮球场大小，集合全球6500个以上的零食品牌，超过3.5万款零食，吸引大量民众前往打卡。由于反应太过热烈，民众动辄要排队2小时，「零食王国」在开业仅3天，即宣布4月20日至22日暂停销售，调整系统。

展示全球逾3500款泡面

据长沙晚报网报道，「零食王国」座落长沙核心商圈芙蓉广场，大门以拱门式设计，进入时先经过一条长长的玻璃柜体造成的「零食长廊」，展示全球各地的零食。

鸣鸣很忙集团负责人指，「零食王国」汇聚了全球约70个国家和地区的风味、超过6500个国内外品牌、3.5万款商品，其中国产品牌超5000家，零食超2万款，进口品牌超1500家，零食超1万款。

在「零食王国」内，仅仅可乐一种饮品，即埋满了两长排多层货架，包括来自近20个国家最全口味的可乐，除了常见的可口可乐、百事可乐、芬达以外，还有很多罕见的可乐品种，甚至包括「盐可乐」。

「泡面之城」则集中全国及全球的3500多种泡面，从经典的老口味到稀有的地域限定款，应有尽有，直击很多人学生时代、加班夜晚的回忆。

雪糕区也呈现出类似的效果，「零食王国」按口味、风格和产地对雪糕进行了分类陈列，雪糕迷总能找到最喜欢的那一款。

「可逛、可玩、可拍、可买」是「零食王国」的卖点，吸引各类民众，为长沙打造一个消费娱乐新地标。