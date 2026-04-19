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台湾海峡︱外军大吨位舰强闯挑衅 054A舰主炮上弹缠斗20小时驱离

即时中国
更新时间：10:38 2026-04-19 HKT
发布时间：10:38 2026-04-19 HKT

解放军日前披露曾有外国大吨位军舰闯入台湾海峡，双方缠斗20小时，解放军军舰强硬驱离对方。央视最新披露，过程中054A「红河舰」护卫舰，主炮上弹，准备随时开火，「在自家门口，绝不示弱！」

两舰最近只约百米

央视国防军频道《军事纪实》15日晚，播出「红河舰」的执勤情况，指遭曾过一艘大吨位的外国军舰，强行闯入台湾海峡，以「蛇形机动」挤压航道、大角度转向等「别车」式危险动作」恶意挑衅，两舰最近只有约100米，几近「肉搏」。

报道指，护卫舰立即启动应对，雷达锁定目标、主炮紧急装弹进入战备状态，透过高频次航向变换抢占关键阵位，全程封堵外舰突破路线。

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两舰在海上缠斗，由白天斗到深夜，最终外舰在20小时后，在解放军「在自家门口，绝不示弱」下驱逐出相关海域。

报道未明确透露发生的时间，仅指这次海上博浪是发生在几年前，而「红河舰」是2022年12月入列服役。

至于涉事的外国军舰，有内地军事自媒体依披露的资讯，推测应是美军的阿里·伯克级驱逐舰。

054A型护卫舰满载排水量4000余吨，最高航速约28节；阿里·伯克级驱逐舰排水量则逾9000吨，最高航速超过30节。

 

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