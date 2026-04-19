中国观察：高市是否参拜靖国神社 绝非个人私事

关于本星期举行的东京靖国神社春季例行祭祀，日本官员说，首相高市早苗是否前往参拜，将由她本人作出妥当的判断。这一表态看似尊重个人选择，实则回避靖国神社问题的本质。它从来不是日本内政私事，而是牵动亚洲受害国的敏感议题。

靖国神社供奉着东条英机等14名二战甲级战犯，是日本军国主义发动侵略战争的精神象征，承载着中韩等国数千万遇难者的惨痛记忆。

高市早苗过往长期坚持春秋祭祀、8月15日战败纪念日到靖国神社参拜，此次虽有消息称其或因「台湾有事」言论引发中方反弹等，考虑今年放弃参拜，但日方官员「个人判断」的说辞，仍暴露其对历史问题的轻慢，推卸国家责任。

日本作为二战战败国，正视并反省侵略历史，是其重返国际社会、与邻国建立互信的前提，更是《波茨坦公告》等国际文件确立的国际义务。政要参拜本质是为军国主义招魂，根本没有「私人不私人」的区别。

此次高市的抉择，是对日本政治立场的关键检验。若执意参拜，必然导致中日、日韩关系再次严重倒退，引发地区国家强烈抗议。即使放弃参拜，也只是避免矛盾激化，远未达到正视历史的应有态度，而是需要更多实际行动同军国主义割开。

近期中国驻日大使馆连遭3次恐吓，均与自卫队背景深度关联。先是自称「前警察与前自卫队员组成的军事精锐部队」寄送恐吓信，叫嚣「消灭所有在日支那人」；接着自卫队现役陆尉村田晃大带刀翻墙闯入使馆，扬言「以神的名义」杀害中国外交人员；仅一周后，又有自称 「应急预备自卫官」者发出遥控炸弹威胁。

三次事件均充满军国主义式的狂热与暴力，绝非孤立偶发，若日方等闲视之，中日外交互信肯定进一步被严重侵蚀。

纪晓华