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央视批《东京喰种》暗黑血腥 多平台急下架

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更新时间：09:15 2026-04-19 HKT
发布时间：09:15 2026-04-19 HKT

央视新闻前日报道，在内地被禁的暴力血腥「暗黑动漫」作品《东京喰种》（内地称《东京食尸鬼》），正通过电商平台伪装成风光片和纸质书，流向未成年人。目前小红书、拼多多、京东和淘宝购物平台已下架影片及相关产品。

2015年内地管辖境内全网禁播

报道称，《东京喰种》因内容渲染暴力、恐怖、死亡，2015年6月在内地管辖境内全网禁播。然而，在抖音、小红书等平台输入关键词，仍能轻易搜索到作品介绍，一些博主甚至采用配音的方式，讲述漫画完整剧情作为视频内容。而在拼多多、淘宝等电商平台也能轻易搜到《东京喰种》漫画书，还有相关主题的打火机、衣服等周边产品在售。

节目播出后，昨日拼多多、京东和淘宝购物平台已无法通过关键词「东京食尸鬼」搜索到相关产品，抖音、小红书、B站等平台上已无法搜索到相关影片。

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