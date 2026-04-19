曾任武汉抗疫雷神山医院院长 王行环被双开

武汉大学中南医院原党委常委、院长王行环被开除党籍及公职，官方通报指他搞权色、钱色交易，在医疗领域搞新型隐性腐败等。

王行环今年61岁，北京大学医学博士，泌尿外科专家，博士生导师。他于2015年7月担任武汉大学中南医院院长，2020年2月新冠疫情时临危受命，兼任用于抗疫的武汉雷神山医院院长。

被指搞权色钱色交易

湖北省纪委监委昨日通报，对王行环严重违纪违法问题进行了立案审查调查。通报称，王行环搞投机钻营，结交政治骗子，串供、伪造证据，对抗组织审查；违反组织原则，在干部任用考察工作中，隐瞒事实真相为本人谋取人事利益；搞权色、钱色交易，违规领取绩效奖金；违规向医药企业摊派费用；在医院工程项目监管工作中，不正确履行职责，造成不良影响；在医疗领域搞新型隐性腐败，利用职务便利为他人在医疗设备采购、工程项目承揽等方面牟利，并非法收受巨额财物。



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通报指，王行环构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，决定给予开除党籍、公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。