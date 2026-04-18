《马关条约》131周年｜日舰通台海长达14小时 解放军：蓄意挑衅一错再错

4月17日是《马关条约》签署131周年，日本「雷」号驱逐舰当天过航台湾海峡，引起中方强烈不满。中国军方直斥是向「台独」分裂势力传递错误信号，「意欲何为」，并提出严正交涉。日本驱逐舰通过台海历时近14小时，中国官媒今日（18日）披露解放军无人机跟监该舰的画面。有军事专家指，军舰正常过航台湾海峡用时应不超过10小时，质疑日方蓄意拖延挑衅。

《马关条约》131周年，日舰通台海长达14小时，中方全程跟监。 玉渊谭天

根据解放军公布，17日，日本「雷」号驱逐舰过航台湾海峡，东部战区组织海空兵力全程跟监警戒，时刻保持高度戒备，中国国防部发言人在回应中强调中方「有效瞰制管控」。

央视旗下新媒体「玉渊谭天」18日发布中方披露的无人机拍摄的现场画面，显示日本驱逐舰17日凌晨4时02分从台海北口驶入，直下午5时50分从台海南口驶出，舰上携带90式反舰导弹，解放军东部战区组织海空兵力全程跟监警戒。

《马关条约》131周年，日舰通台海长达14小时，中方全程跟监。 玉渊谭天

值得注意的是，131年前的4月17日，清政府与日本签署《马关条约》，将台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛割让给日本。

有军事专家分析，按照台湾海峡通常过航航线和驱逐舰经济航速来计算，军舰正常过航台湾海峡用时应为9至10小时左右。此次耗时约14个小时，远超常规时间足以表明，日方此举绝不是甚么正常过航，而是赤裸裸的蓄意挑衅。

日本《读卖新闻》报道，这是日本海上自卫队舰艇第4次穿越台湾海峡，此前分别于2024年9月、2025年2月和2025年6月有过类似航行。这也是去年10月日本首相高市早苗上台以来首次。据报「雷」号驱逐舰是南下参加本月20日登场的美菲「肩并肩」联合军演。

1895年4月17日，中日双方在日本马关春帆楼签订马关条约。 新华社

去年11月，高市在国会发表「台湾有事」论后，引发中日关系急速恶化。

中国国防部新闻发言人张晓刚昨日表示，针对日本驱逐舰过航台湾海峡，已向日方严正交涉，提出强烈抗议。日方此举蓄意挑衅，一错再错，意欲何为？高市早苗发表涉台错误言论，至今不思悔改。日本自卫队舰艇在台湾海峡兴风作浪，向「台独」分裂势力发出错误信号，这只会激起中国人民更大的义愤，更加坚定反击日方玩火挑衅的决心意志。

中国外交部发言人郭嘉昆昨日表示，高市早苗发表涉台错误言论，已经给中日关系带来严重冲击。日方派自卫队舰艇进入台湾海峡耀武扬威、蓄意挑衅，是错上加错。再次暴露日方一些人企图武力介入台海、破坏台海和平稳定的危险图谋。此举严重损害中日关系政治基础，严重威胁中国主权和安全。中方对此坚决反对，已向日方提出强烈抗议。