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粉红蓝莓｜索价¥800/公斤网民斥「颜值」智商税 专家踢爆：高价非高营养

即时中国
更新时间：08:00 2026-04-19 HKT
发布时间：08:00 2026-04-19 HKT

近日，一款色泽粉嫩、外形梦幻的「粉红蓝莓」爆红网络，引发热烈讨论，有网民惊呼「见所未见」，更有传其「一颗难求」，内地市面索价高达每市斤400元人民币（每千克800元人民币）。然而，有专家澄清「粉红蓝莓」并非新物种，其营养价值亦非传闻般高，呼吁消费者勿为「颜色税」或「稀缺税」买单。

网民疑AI产物 专家：真实存在

这款凭借独特粉嫩外观而迅速走红的蓝莓，不少网民初见时误以为是人工智能（AI）生成的特效图片。有人直言「没想到蓝莓还有粉色的」，更流传「花青素含量是普通蓝莓的五倍」等说法，令其身价倍增。据悉，其市价高达每市斤（即0.5公斤）400元人民币，折合每公斤约800元。

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吉林农业大学园艺学院专家孙海悦教授证实，「粉红蓝莓」确实存在，是一种特殊品种，但在归类上仍属于蓝莓。他指出，内地最早引入推广的「红粉佳人」品种，早于2012年已引进，惟因生态适应性差及市场接受度有限，一直未能大规模种植。云南省农业科学院学者和加卫亦解释，其粉红色泽是品种杂交选育的天然结果，并非染色或基因改造。

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专家：花青素「五倍论」属谣言

对于坊间流传「粉红蓝莓」的花青素含量是普通蓝莓的五倍，四川省中医药促进会药膳专业委员会副主任谢君宪明确表示，这种说法是谣言。他强调，营养价值不能单凭颜色稀有来判断，花青素含量高低亦不直接等同于营养价值高低，具体情况需经实验室和实践双重论证。

四川省农科院经作所蓝莓创新团队的陈昌琳亦指出，就营养价值而言，「粉红蓝莓」并无特别优势。社会学者谭刚强分析，这是一种「颜色心理学」带来的情绪价值，粉红色能为日常生活带来正向心理。

专家建议，若想偶尔尝鲜或体验独特口感，这些另类水果或是不错的选择。然而，若单纯为补充营养或日常家庭食用，普通水果的性价比更高，消费者实毋需为其「颜色税」或「稀缺税」付出高昂费用。不少网民亦对此表示质疑，呼吁大众无必要为此交「智商税」。
 

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