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北京机械人半马｜赛前热身未跑先解体 工作人员急推担架抬走 ｜ 有片

即时中国
更新时间：14:53 2026-04-18 HKT
发布时间：14:51 2026-04-18 HKT

2026北京亦庄半程马拉松暨人形机械人比赛将于4月19日开始，然而在赛前夜间测试时，一台人形机械人却被起跑线绊倒，当场「开花」解体，被工作人员用担架抬走，相关影片在社交媒体上广传。

机械人起跑没睇路？

细看影片，当机械人在起跑时，左脚被那条蓝白相间的起跑线轻轻一绊，瞬间失去平衡，像人类一样向前猛扑，「啪」的一声扑倒在地！倒地后，双腿还处于运行状态四散各地，现场一片狼藉。

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工作人员见状迅速走来收拾散落满地的螺丝、关节和外壳。然后把「伤者」抬上担架。网民嘲笑：「好专业，还有担架。」「粉身碎骨。」

比赛承载未来科技展望

亦庄半程马拉松暨人形机械人比赛是去年全球首创，赛道新增90度急弯和下坡路段，还设下3小时40分的严格完赛门槛。这不但考验机械人的平衡力、稳定性和续航力，更展现未来科技的无限可能。

或有网民会担心比赛中会再次出现机械人故障的问题，而赛会对此早有准备，本年贴心首度配备「机械人救护车」应对。

据悉，本年度参赛队伍暴增近5倍，突破百支，涵盖自主导航与遥控两大类型。更有机械人「高手」在测试中跑出每米10秒的佳绩，超越电动车的速度。这场有1.2万跑者及300多台机械人同场奔跑的盛事，备受关注。

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