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全季酒店｜员工晒客人奇葩备注 惹隐私争议

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更新时间：09:34 2026-04-18 HKT
发布时间：09:32 2026-04-18 HKT

「房间不要放菊花茶，本人菊花过敏」，「麻烦多放两瓶水，我是水牛转世」，「外卖别敲门，放门口，我在修仙勿扰」……内地知名酒店全季酒店员工近日将多名客人的特殊定单备注，在内地社交平台公开发布，配文称「每天被客人备注笑到捶桌」，惹隐私争议。全季酒店所属的华住酒店集团工作人员对此回应，由于不恰当的玩梗导致客户误解，已要求该员工注销帐号，并对其通报批评。目前涉事帐号已无法检索。

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「多放两瓶水 我是水牛转世」

由「全季大连xx酒店」帐号发布的一篇「全季客人备注大赏」帖文近日在社交平台引发争议。有网民称：「刷到这篇帖子的时候非常反感……一个酒店官方帐号，私自将客人定单备注发到网上。」

内地上游新闻引述涉事酒店工作人员称，发布帖文的帐号并非酒店官方帐号。华住酒店集团工作人员则表示，集团方高度重视此事，核查后发现该帐号确认为员工的个人帐号，已对其进行通报批评。

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