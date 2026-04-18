商家回收旧CT片非法炼银 专家警告易污染环境

央视新闻近日曝光，内地二手交易平台出现收购废旧CT片、X光片等医用胶片的信息，有商家两个月内回收近两万张胶片，用来提炼白银。专家指出，非法炼银污染环境，危害健康。

「1.5元（人民币，下同）一张，不挑好坏，假片不要」「1元一张，30元一公斤」……报道指出，本应记录患者病情的医用胶片，如今在网上被批量收购，亦有网民主动兜售，71张开价200元包邮。

摊贩从居民处回收的废旧医用胶片。

在北京西城区一街市附近，一名挂出「回收CT胶片」招牌的摊主称，今年春节后他才开展此业务，2个多月间已回收近2万张CT片，每公斤胶片约可提炼3至5克银，由于无加工设备，他便将胶片卖给广东加工商，每张能赚1元钱。

南方医科大学第三附属医院医学影像科主任周全证实，部分医用胶片确实含银。据他介绍，胶片表面涂有溴化银感光材料，经感光后可分解出银微粒，理论上可提炼回收，但每公斤废胶片实际含银量通常不足7.5克。

广东省环境科学研究院固体所所长助理王中慧表示，非法炼银大多采用直接焚烧的简陋方式。在缺乏专业设备和环保处理的前提下，不仅会造成严重大气污染，胶片燃烧时更可能释放一级致癌物，存在明显的环境与健康隐患。