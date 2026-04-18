北京下月禁飞禁售无人机 内地辣招掀二手抛售潮

内地「航拍机」飞行审批难，国家发改委低空经济发展司昨回应称，正研究推行「扫码飞」模式，旨在提高飞行计划审批效率。近年内地无人机产业发展迅猛，惟今年迎来史上最严监管：自1月1日起，「黑飞」正式入法，违规可处行政拘留，管制区飞行活动至少提前1天申请许可；5月1日起，所有无人机必须完成实名登记，并实时追踪飞行活动，北京更全市禁飞禁售无人机。严规冲击市场，二手平台无人机转卖量显著上升。

飞行申请审批难 多地设扫码平台

国家发改委低空经济发展司昨日首次亮相国新办记者会，司长郑剑表示「十五五」期间将推动低空经济实现「管得好、飞得稳、用得活」。他强调，没有安全就没有低空经济，将加强航空器全周期管理，严格落实安全监管措施。针对近期舆论关注的无人机飞行审批难问题，郑剑称官方正会同有关部门研究，推广部分地方「扫码飞」等成熟经验，提高飞行计划审批效率。

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大疆经销商反映，近两个月来企业无人机销量下滑近5成。 新华社

今年开年以来，内地无人机行业迎来史上最严监管。1月1日起，新版《治安管理处罚法》正式实施，明确将「黑飞」（违反空域管理规定的飞行）列为妨害公共安全的违法行为，情节较重者可处5日至10日行政拘留；大部分管制空域飞行活动，需至少提前1天申请审批。

为破解审批难困局，江西南昌、上海等地已率先搭建「扫码飞」小程式平台。其中南昌「昌通码」的便民成效颇受好评，不少航拍摄影师实测，仅需提前5分钟扫码申报，即可秒审通过；就连管制空域的特殊飞行申请，审批时间亦只需两小时。

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北京全市禁飞禁售无人机，严规冲击市场。 新华社

将推实名登记 全程追踪身份位置

不过，此类模式暂未在全国推广。内媒《财经》报道，有报批者反映，提交飞行申请后回应较慢，且审批不通过概率高达9成。《纽约时报》引述一名无人机持有者表示，其累计提交的30份飞行申请中仅有两份获批，且这两份申请的飞行限制极严，仅限10米以下、视距范围内飞行。

今年5月1日，相关监管将继续收紧。届时所有无人机必须完成实名登记，并在飞行时主动报送身份、位置、速度、状态等识别讯息，实现「全程可追溯」，不合规设备将在技术层面「飞不起来」。此外，北京全市将被划为无人机管制空域，所有室外飞行均须审批，无人机及其核心零部件亦将在京禁售、禁租。

经销商：企业机两月销量剧减近半

严规之下，无人机市场行情遇冷。有大疆经销商反映，近两个月来企业无人机销量下滑近5成。二手交易平台上涌现「弃机潮」，多个品牌的无人机转卖量大幅上涨，价格明显回落。有业内人士直言，现在很多航拍从业者都不敢飞了，「怕航拍过程中不小心飞到没报备空域，担心公安找上门。」

从事无人机建筑巡检业务的上海万梁安科技有限公司副总经理赵天森向《财经》表示，当前阶段是中国无人机产业从野蛮生长迈向有序繁荣的必经阵痛，他坦言，希望阵痛能短一些，「在确保空域安全同时，给无人机产业更多发展空间。」